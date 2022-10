Vixe: confira o garimpo de moda feito por Paula Magalhães

Nota 10: Uma senhora comprou rosas e distribuiu entre as amigas, na academia do prédio onde malha todas as manhãs. Uma gentileza para começar bem a semana

Nota 0: Se você está chateado com alguém, chama essa pessoa para uma conversa a sós. Uma senhora entrou em um bar e ao encontrar uma amiga começou a expor sua insatisfação, levantando a voz, na frente de todos. De última!

Azul é a cor mais quente

Uma onda de calor já chegou e promete dar boas-vindas para a nova estação. Sendo assim, vamos injetar uma cor alegre para fazer bonito na primavera? Se você já cansou do verde e rosa, tons dos mais desejados da vez, que tal investir no azul? A grife Agilitá (agilitafashion.com.br) apostou em uma cartela trabalhada com o tom “cerúleo” e também apostou em peças práticas como os vestidos para deixar o lookinho com a cara da estação. Rolou muito sentimento!

Belo coadjuvante

Uma meia bem pensada é aquela ferramenta fashion poderosa para criar uma produção de moda com efeito. Dica de stylist: escolha uma peça lacrativa, como esse modelo quadriculado garimpado no e-commerce da Youcom (youcom.com.br), e insira em um visu bem urbano. O par você arremata por R$ 19,90.



Boa companheira

A baguete continua reinando como a queridinha nas produções das fashionistas na cidade. As mais ousadas, abrem mão das clássicas e optam por versões irreverentes, como essa com print da Via Láctea, que sai por R$ 69,9. Onde achar? Na lojinha virtual Mimo Rosa (lojamimorosastore.com.br)

Ela em cena

As mais antenadas já viram como a saia de prega aparece com tudo nos looks mais diferentes nas redes sociais e pode ser uma grande aliada no seu armário. Quer uma para chamar de sua? Olhos abertos para essa aposta da Alternazero (alternazero.com) que você arremata por R$ 135,9.

Deu praia

Verão vem aí e o neon resolveu acender a praia. Modelitos bem vibrantes de biquínis e maiôs começam a despontar como opções perfeitas para as altas temperaturas. O vixe amou essa aposta da Trya, à venda no e-commerce da Shop2gether (shop2gether.com.br), dupla face e na versão asa delta, bem aos moldes dos anos 80. E aí? Vai de laranja ou verde hoje? Preço: R$ 198,9.

Alegria alegria

Um brinco divertido sempre é uma escolha acertada para injetar aquela bossa no visu de todo santo dia. Esse acessório em formato de flor, da Amaro (amaro.com/br), produzido no acrílico.