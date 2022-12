Vixe: confira o garimpo de moda feito por Paula Magalhães

Nota 10: Uma senhora mostrou que é possível fazer uma árvore de Natal diferente. Foi na feira de São Joaquim e apostou em enfeites bem baianos como colheres de pau e pimentas

Nota 0: Um motorista entrou em um estacionamento lotado no shopping, parou o carro em duas vagas e quando o segurança pediu para ele consertar, fez cara feia. De última!

Combinadinho

Menos é mais nesse calorzão. Basta uma estampa com informação de moda, como a print floral que sempre é bem vinda no Verão, que o visu de todo santo dia ganha, rapidamente, a cara da estação. Fazer um mix de top ou biquíni com uma parte de baixo mais sofisticada também é solução fashion certeira para um rolé com bossa. Atrás de uma boa inspiração? Dá uma espiadinha na coleção da Agilitá (agilitafashion.com.br) com macro flores em destaque.

Achadinho

Natal chegando e você está atrás daquele presentinho criativo? Que tal investir em um porta biju bem tropical como esse achadinho da Casa que Tem (casaquetem.com.br) que custa R$ 36. É aquele mimo que todo mundo adora ganhar. Fica a dica!

Calor que chama

Se tem um calçado que combina com o Verão é a rasteira. A peça dialoga bem com os lookinhos pensados para a temporada do calor e se for bem colorida, melhor ainda. O vixe amou o modelito da Arezzo (arezzo.com.br) que sai por R$ 269,9 e casa bem com qualquer vestido mais fresh.



Deu praia

Fim de ano combina com sol, férias e bate logo aquela vontade de curtir uma praia. Pensando nisso, nada como descolar uma bolsa bafônica para esse propósito, né? Esse modelito garimpado na Dafiti (dafiti.com.br) é lindo, colorido e cabe tudo que a gente precisa. Preço: R$ 209,9.



Mood Reveillon

Hora de eleger um par de brincos de efeito para deixar o lookinho de ano novo mais poderoso. Com esse acessório em strass da Riachuelo (riachuelo.com.br) você consegue aquele destaque desejado sem precisar de muito. Dica de stylist: investe em um rabo de cavalo ou em um penteado com tranças para valorizar bem a peça. Custa R$ 31,9.



Glam

Um boné pode carregar um status mais sofisticado e compor um visu urbano no melhor do hi-lo. Uma boa ideia é apostar em um modelito de strass, como essa versão em preto arrematada no e-commerce da Four You (4fouryou.com.br). Preço: R$ 78,9.