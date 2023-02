Vixe: Confira o garimpo de moda feito por Paula Magalhães

Nota 10: Uma senhora passou 15 dias na Itália e quando voltou para casa se surpreendeu com um enorme buquê de flores, enviado pela agente de viagens agradecendo a confiança

Western, baby

Os desejos da temporada Outono Inverno já estão no ar. E entre eles, uma peça em especial rouba a cena: a bota cowboy. As mais antenadas já devem ter percebido rastros da novidade em algumas vitrines, mesmo no Verão. Atrás de uma bafônica para chamar de sua? Então vale uma espiadinha na coleção pre-fall 23 da marca Corello (shop.corello.com.br) que nasce com uma estética bem ousada. A linha desponta repleta de inspirações no universo western, retratando a história clássica do Velho Oeste com um olhar exclusivo e bold. E a gente aplaude!

Handmade

Uma bolsa de macramê bem colorida é aquela peça capaz de injetar uma bossa em qualquer visu mais casual. Dica de stylist: use a peça para além da praia, misturando com uma produção mais urbana no melhor mix fashion. Onde achar? E-commerce da Amaro (https://amaro.com/br). Custa R$ 239,9.

Rocker

Um top de tule tem lugar cativo no guarda-roupa de qualquer fashionista. O vixe amou esse modelito da Zara (zara.com) perfeito para compor um lookinho com pegada urbana e rocker. Preço R$ 159.

Eles em cena

Boys descolados que curtem uma produção mais maximalistas e não tem medo de ousar vão adorar os achadinhos da loja virtual Edio (lojasedio.com.br), em especial esta camisa havaiana floral que fica incrível quando combinada com um shortinho de cor, vale apostar no verde, vermelho ou amarelo. Rolou sentimento? Leva a peça para casa por R$ 129,3

Decore já

Um objeto bem pensado ressignifica, automaticamente, aquele cantinho mais sem graça da casa. Atrás de uma boa inspiração? Olhos abertos para o vaso com shape irreverente da Tok & Stok (tokstok.com.br), que também se diferencia pela rosa suave característica de uma cartela retrô. Preço: R$ 79,9

Descole o seu

As armações estilo máscara migraram do universo esportivo para o fashion. Aquele par de óculos que você usava para correr, agora serve também para lacrar muito por aí. Quer um para chamar de seu? Confere então esse achadinho da Chilli Beans (loja.chillibeans.com.br) que além do shape da moda, carrega também um tom bem vibrante