Vixe: confira o garimpo de moda feito por Paula Magalhães

Acessório poderoso

As mais antenadas já devem ter percebido que o acessório da vez é a choker. As gargantilhas tão usadas nos anos 90 despontam com força em várias versões, indo do modelito simples até o mais sofisticado. O vixe amou a referência pensada pela influenciadora Isa Domingues (@isadomingues), que elegeu o look all black como aposta para o Inverno e arrasou na produção ao dar destaque a choker em formato de flor. Cool!

Kit babadeiro

As chokers são os acessórios do momento e apostar em uma peça com essa pegada é uma solução perfeita para injetar bossa no visu sem precisar de muito. Atrás de uma para chamar de sua? Então, se liga nesse kit bafônico garimpado na Youcom ( youcom.com.br). Por ele você paga R$ 69,9 e leva para casa esses 3 achadinhos lacrativos. Uma choker em veludo, outra em strass e a terceira com uma pegada vintage.

Delicadeza na mesa

Sabe aqueles pequenos detalhes capazes de deixar transformar a mesa? Pois eles são necessários, principalmente quando você vai receber amigos e está a fim de caprichar na produção. Bom exemplo é a manteigueira de bolinhas fofa garimpada na Riachuelo (riachuelo.com.br). Como não babar com tanta delicadeza? Custa: R$ 79,9.

Hit do momento

Os óculos de sol com design urbano viraram aquelas peças "tem que ter" no armário da atualidade. O vixe amou esse modelito da Zara (.zara.com/br) que sai por R$ 179 e se destaca pela armação mais neutra, capaz de combinar com vários looks de qualquer natureza

Outra função

Uma peça pode cumprir muitos papéis, para isso basta tentarmos fazer um exercício criativo com o intuito de tirá-la do lugar comum. E um sutiã pode ser um bom item para começar essa tarefa fashion. Dica de stylist: joga esse modelito cool da Loungerie (loungerie.com.br) por cima de uma blusa de alfaiataria e mostra que ele pode ser, sim, o protagonista do look sem precisar, necessariamente, ficar por baixo da roupa. Preço: R$ 59,9

É ela

Se tem uma bota que conquistou a turma da moda essa temporada é o modelo western. Uma dica certeira é apostar em uma com um quê fashion, mas que ao mesmo tempo você possa usar com muitas produções. A aposta metalizada da C&A (cea.com.br) atende esses resquicitos e ainda é amiga do bolso. Arremate por R$ 99,9.

Nota 10: Uma amiga ligou para a outra em um dia qualquer, algo raríssimo hoje em dia , só para dizer o quanto ela era feliz por cultivar essa amizade de anos.

Nota 0: Uma estrangeira que mora na Boca do Rio não conseguia dormir com a música alta do vizinho, resolveu reclamar com o mesmo, e foi recebida aos gritos pelo mal educado