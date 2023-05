Vixe: confira o garimpo de moda feito por Paula Magalhães

Nota 10: Uma equipe trabalhava no Santo Antônio, debaixo do maior sol, quando foi surpreendida por um dono de um estabelecimento local, que ofereceu água a todos na maior gentileza



Nota 0: Uma mulher entrou em um colapso nervoso no trânsito, porque o carro da frente andava devagar. Ela xingou, gritou e deu o dedo, em uma descompensação emocional surreal



70's Style

O lamê é uma das muitas apostas da estação Outono/Inverno. E quando aplicado em um vestido fluído, como esse modelito da Amissima (amissima.com.br), traz aquele ar setentinha que rola muito sentimento. A dica é pensar na versatilidade da peça e imaginá-la em várias ocasiões, desde o passeio com as amigas até aquela festinha que exige uma produção mais elaborada. A diretora de estilo da marca, Carolina Yoo, indica os vestidos como as peças perfeitas para a temporada, incluindo esse com material mais leve e muito brilho.

Para bater perna

O mocassim é o calçado do momento. Ele perde o tom mais formal e entra nos looks com uma proposta fashion e descolada. Atrás de um bafônico para chamar de seu? Então dá uma espiadinha nesse modelito da Renner (lojasrenner.com.br), que se destaca pelo efeito brilhoso e sola tratorada. Custa R$ 239,9.





Hit da vez

A calça pára-quedas caiu mesmo no gosto das fashionistas, que desfilam por aí cada modelito mais lacrativo que o outro. O vixe amou a aposta da Cider (shopcider.com), primeiro porque veste muitos corpos ( numerações variadas) e também pela mistura de tons que favoreceu demais a peça. Pteço: R$ 170.

Hora do coadjuvante

Um cinto com pegada urbana pode ser a peça que vai fazer a diferença no seu look de todo santo dia. Para isso, vale escolher o item certo, como este da Gregory (gregory.com.br), que casa com qualquer produção street e ganha pontos pela cor inusitada e pelo preço amigo do bolso, você leva para casa por R$ 19

Curingão

O body é uma base perfeita para criar vários looks criativos. Ele pode ser usado desde uma produção mais casual até aquele visu bem elaborado. Dica de stylist: investe em uma peça colorida com shape assimétrico, que também pode ser um ótimo curinga, como esse achado da Zara (zara.com/br). Você arremata por R$ 159

Eles em cena

Boys descolados vão amar essa corta vento do e-commerce Escolha Men (menescolha.com.br), que custa R$ 237,9. Aproveita que o Inverno vem aí e já pensa nas muitas produções com essa jaqueta fashion que é ideal para os dias de chuva