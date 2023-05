Vixe: confira o garimpo de moda feito por Paula Magalhães

Hora do frio

O Inverno em Salvador tem jeitinho de Verão, então por aqui não dá para apostar em nenhuma sobreposição mais pesada. Mas se a ideia é visitar um lugar mais frio nessa nova temporada e andar em dia com as informações de moda, vale investir no modelito de jaqueta do momento: a puffer. Ela nasce em muitas versões, indo dos comprimentos mais curtos até os longos e com uma cartela de cores beeeem fashionista. Atrás de uma boa inspiração? Então confere a novíssima coleção da Calvin Klein (calvinklein.com.br) que acaba de desembarcar no Brasil.

Puro amor

Se tem um acessório que vem fazendo sucesso entre as fashionistas é a choker. A gargantilha passa na frente dos colares, no quesito "última moda" e desponta em muitas versões criativas. O vixe amou a aposta da Renner (lojasrenner.com.br) na qual a peça ganha um coração como pingente. Custa R$ 39,9.

Olho nela

Uma mochila bem pensada é uma ótima substituta para bolsa, ainda mais nessa época que os looks esportivos ganharam as ruas e o acessório cai muito bem com um lookinho com pegada urbana. Está a fim de uma para chamar de sua? Olhos abertos para esse achado da Fila (fila.com.br), unissex e que você leva para casa por R$ 139,9.

Ele em cena

O mocassim é um dos hits do momento. E apesar de ser um calçado mais formal, dá para criar várias produções bem originais com ele. Dica de styling: use com uma meia colorida bem baixinha, a combinação perfeita. Onde achar o seu? No e-commerce do Meu sapato preto (meusapatopreto.com.br), o modelito mais cobiçado é esse que se diferencia pelo detalhe em rosa. Preço: R$ 319,9

Coisas de casa

Quem não ama um quadrinho descolado para injetar uma alegria aquele cantinho da casa? Dá só uma espiadinha nessa opção da lojinha virtual da Ziovara (ziovara.com.br) que ainda é amiga do bolso, custa R$ 39,9. Depois é só escolher o lugar que você quer dar aquela pitada de irreverência





Nota 10: Uma turma antenada vem usando looks handmade com uma pegada bem urbana. Uma garota mandou ver no vestido de crochê mais tênis e pochete. Cool!

Nota 0: Um motorista deixou a porta do carro aberta enquanto procurava algo dentro do veículo, sem se tocar que estava atrapalhando todo o trânsito. De última!