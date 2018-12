Vixe: garimpo entre marcas que participaram do Afro Fashion Day para renovar o estilo do seu guarda-roupa

Inspiração tropical

Um conjuntinho estampado para lacrar muito nesse Verão. Boys descolados vão amar a aposta tropical assinada pela grife baiana Meninos Rei (@meninosrei). É aquele look versátil que vira um curinga no guarda-roupa da temporada. Os mais fashionistas podem usar exatamente essa versão apresentada na passarela do Afro Fashion Day, incluindo a saia bapho amarrada sobre o visu. Já para os minimalistas, a dica é investir na calça como peça-chave da produção e combinar com aquela t-shirt mais basiquinha que todo mundo tem.

Olha o carão

Um par de óculos estilosos para você chamar de seu. Esse modelito da Sonbrille (@ sonbrille), na cor vermelha, eleva qualquer visu mais basiquinho pelo design imponente. Na hora do carão, ele vai fazer a maior diferença. Preço: R$ 88.

Bafônica

Uma pochete lacrativa para fazer bonito no visu. Se for de vinil, bingo! O Vixe amou o modelito da Ziê (mochilas.zie) com essa pegada. Dica de stylist: use a peça transpassada em uma produção sportwear. Preço: R$ 50.

Vem Verão

Calorzão em alta: é hora de descolar um biquíni trendy para enfrentar as altas temperaturas. Esse modelito, assinado por Soudam (@ismaelsoudam), é pura bossa. O segredo é ir além da combinação trivial e desmembrar as partes. A de cima vira um top em qualquer look moderninho e a hotpant pode ser sobreposta por uma saia transparente. Custa R$ 260.

Pense pink

Que tal bater perna por aí com um look todo pink? A monocromia é um hit do momento. Se rolou sentimento, pode começar pela parte de cima. A blusa handmade da Adriana Meira Atelier (@adrianameiraatelier) é puro luxo. Preço sob consulta.

De efeito

Um brinco poderoso é aquele capaz de roubar a cena do look do dia. Atrás de um que cause impacto? Olha só a aposta da Sou Diva (@tabompravoce). A peça combina com qualquer look pensado para o Verão.

