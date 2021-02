Vizinha de incêncio que matou três irmãos diz ter ouvido: 'Pai, não me deixe morrer'

Uma vizinha da casa onde um incêndio matou três irmãos nesta quarta-feira (17), em Poá, disse à Polícia Civil ter ouvido gritos de socorro. A testemunha afirmou ter ouvido a frase "pai, não deixa eu morrer aqui" dita por uma criança.

O incêndio aconteceu na casa em que os três irmãos moravam com um dos pais. Gabriel Reis de Faria e Vieira, de 9 anos; Fernanda Verônica Reis de Faria e Vieira, de 14 anos, e Lorenzo Reis de Faria e Vieira, de 2 anos, foram adotados por um casal homoafetivo que se separou recentemente, informa o G1.

O pai que estava no imóvel, Ricardo Reis de Faria e Vieira, foi preso temporariamente por causa das contradições em seu depoimento. Uma delas está no fato dele ter dito que acordou com o cheiro de fumaça e não com os gritos.

Em nota, a defesa do pai informou que a prisão temporária foi precipitada e que está tomando providências para revertê-la.

Vieira compartilhava a guarda dos filhos com o ex-companheiro com quem viveu por quase 15 anos. Os filhos foram adotados pelos dois em 2014 e em 2019.