Vizinho ‘barra pesada’ foi decisivo na carreira de Giovani Cidreira

Giovani Cidreira, 30 anos, não tinha ideia de que viraria um cantor elogiado no Brasil quando vivenciou um dos momentos mais decisivos de sua vida, aos 10 anos, no bairro de Valéria, em Salvador. No local onde nasceu, principal homenageado da Nebulosa Websérie que lança nesta quarta-feira (19), Giovani era espectador distante da violência e do tráfico de drogas.

“Numa brincadeira dessa de levar uma coisa aqui e ali, fui parado por um dos meninos mais barra pesada que disse: ‘Esse cara, não’”, lembra Giovani. Enquanto o impedia de se envolver com o que não deveria, o vizinho justificou: “Esse cara é artista, ele pode contar para as pessoas o que a gente não pode”. A cena até hoje está viva na mente de Giovani, então aprendiz de violão. “Eu sou artista?”, questionou, na época.

Hoje, com quase 15 anos de carreira, passagem pela banda Velotroz e prestes a lançar seu segundo disco, Giovani se volta para suas origens com o objetivo de agradecer a todos que o ajudaram a se transformar nesse cantor que colhe elogios dentro e fora da Bahia. Grato pela temporada que viveu em São Paulo e pelo alcance do festejado álbum Japanese Food (Natura Musical/2017), o artista mergulha agora no projeto Nebulosa.

De terça-feira (19) ao dia 9 de junho, serão lançados quatro episódios todas as quartas-feiras inspirados em músicas do disco Nebulosa Baby, que será lançado na segunda quinzena de junho. O último episódio, ao vivo, acontecerá em formato de reunião aberta ao público através do programa Zoom, no dia 14 de junho, mesma semana em que será apresentado o disco assinado pelo selo Risco.

Intimidade

Gio, como é carinhosamente chamado pelos amigos, gosta de mudar o visual a cada projeto e desta vez resolveu mudar de nome. O cantor adotou o apelido como é mais conhecido e decidiu que vai assinar, a partir de agora, apenas Gio no nome artístico. A intimidade do artista vai além do nome na websérie que mostra bastidores de gravação e contextos rotineiros com sua família.

Giovani Cidreira mergulha no arquivo fotográfico da família para resgatar memórias da infância em Castro Alves (foto), Santo Amaro e no bairro de Valéria, onde cresceu (Foto: Acervo pessoal)

Baseada em cinco músicas do disco e álbum visual Nebulosa Baby – que terá participação de Ava Rocha, Alice Caymmi, Jadsa, Josyara, Luiza Lian, Luê, Obirin Trio, Jup do Bairro, Dinho (Boogarins) e Vandal – a série explica os motes para a construção de cada episódio. Ao mesmo tempo, exibe detalhes da produção e registra depoimentos de figuras locais importantes para o músico, como amigos e vizinhos de Valéria.

Imagens do arquivo pessoal de Gio são centrais no trabalho, já que o artista não pôde visitar todos os lugares e as pessoas que gostaria, devido à pandemia do coronavírus. O interior da Bahia também ganha destaque, principalmente a cidade de Santo Amaro que é onde o artista tem família e uma das memórias mais afetivas: a casa da avó.

Para completar os territórios importantes para a formação de Gio como indivíduo, outros bairros de Salvador também são lembrados, como Cidade Nova e Boca do Rio, assim como a cidade de São Paulo, onde viveu uma parte de sua vida. Com direção de Safira Moreira, a websérie realça a ancestralidade periférica e nordestina do músico que é traçada através de uma perspectiva afrofuturista.

“A websérie não trata só da produção do disco em estúdio, mas das figuras que construíram. É sobre as histórias de pessoas que estão por trás das músicas. Minha avó em Santo Amaro, os meninos de Valéria que estão na resistência, sobrevivendo”, enaltece o cantor.

“O objetivo é falar dessa nossa saudade, dessas origens e forças. Da família preta de Salvador”, resume Gio.

Representatividade

Voltar aos baús de fotografia foi desafiador, afinal Gio se viu diante de memórias fortes e dolorosas dentro da família. Não à toa, o nome Nebulosa descreve “a sensação de uma nuvem densa sobre a gente, que deixa a coisa meio turva, mas também é essa força que faz a gente feliz”, explica. O processo ficou um pouco mais fácil porque a diretora “tem a manha de identificar o poder de cada pessoa e fazer de forma afetuosa”.

Essa websérie vai conseguir explicar coisas que muitas vezes o público fica em dúvida, “que as entrevistas não dão conta”, garante Gio. “Esse é um filme pra gente, pra Salvador, para as pessoas pretas, para você que mora lá longe e não vai conseguir chegar no trabalho a tempo, para a dona de casa, para pessoas reais”, convida. O trabalho também é relevante, acrescenta, por potencializar a representatividade.

“A gente não vê muita gente preta nas fotos antigas. Quando você mostra as pessoas pretas na tela, na fotografia, quando coloco minha avó ali, coloco a gente, estou fazendo minha parte”, acredita. “Não é só me comunicar com veículos de imprensa do Sul do país, o que estou buscando é o blog de um nome preto, é o cara de Cajazeiras. Quero que escoe para essas pessoas. Aí eu vou sentir que estou representando alguma coisa”, conclui.