Vizinho de Jeff Machado diz que viu o ator com um amigo na casa onde corpo estava

Um dos vizinhos da casa onde o corpo do ator Jefferson Machado foi encontrado, diz o ter visto pelo menos duas vezes acompanhado por um amigo, em janeiro. Diz ainda que os dois agiam com intimidade, como se fossem namorados.

Segundo o advogado da família Jairo Magalhães, o amigo é suspeito do assassinato. Nas redes sociais, o homem tem filmagens brincando com o cachorro do ator.

Leia mais: Mãe de Jeff Machado diz que criminosos o enganaram com promessa de novela da Globo

O vizinho diz que reconheceu Jefferson depois das notícias do desaparecimento, e diz que a casa onde o ator foi encontrado está em obra. Foi construído um muro alto que tirou a visibilidade para o interior do terreno.

"Eu não tinha ligado os pontos até ver a notícia de que o ator havia sido encontrado morto aqui perto de casa. Eu já tinha visto o Jefferson por aqui umas duas ou três vezes. Ele tem um jeito difícil de esquecer e, como eu sempre estou pela rua, guardei ele na memória, assim como o amigo. Eles pareciam ter bastante intimidade, achei até que fossem algum casal novo pelo bairro", disse, segundo o Extra.

Um veículo preto teria ficado estacionado de janeiro até poucos dias antes da segunda, quando a Polícia encontrou Jefferson dentro de um baú enterrado no quintal. O corpo do ator estava em posição fetal, amarrado e em decomposição.

Relembre