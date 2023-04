Vizinhos reclamam de gemidos altos, e morador rebate: Mal amados'

Um grupo de vizinhos se uniu no grupo de WhatsApp do condomínio para reclamar de um morador em especial. O motivo da revolta era a quantidade e os decibéis dos gemidos emitidos no apartamento do homem. O relato do caso viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (4).

No print, compartilhado no Twitter, o homem rebate as críticas. "Fiz amor gostoso as 19:30 da noite. Se vocês não fazem me desculpe só na não se mete na minha vida, não devo nada a vocês. Quem está invadindo a minha privacidade é vocês (sic), vão cuidar da vida", começou ele.

"Estou dentro do meu apartamento, contas pagas... Vocês discutem cachorro latindo, fumam no corredor, gargalhadas de madrugada... Se são mal amados, me desculpe, mas irei continuar a fazer amor com a minha namorada, sim, porque a amo", prosseguiu ele no recado aos outros moradores.

E ele finaliza o 'contra-ataque': "Já ouvi gemidos aqui também, mas percebi que é um condomínio que tem mais brigas que gemidos, diferente da minha casa que reina o amor".

No post que viralizou não é informada a cidade onde o caso aconteceu, e nem a resposta dos outros moradores ao desabafo do cidadão.