Vladimir Brichta e Adriana Esteves aproveitam temporada em Salvador

O casal de atores Vladmir Brichta e Adriana Esteves está circulando por Salvador. Na noite desta segunda-feira (29), eles estiveram no Solar Gastronomia, no Rio Vermelho, para apreciar o tempero da chef Andréa Ribeiro.



Apesar de ter nascido em Minas Gerais, Vladmir se considera ‘um autêntico baiano’, uma vez que se mudou com sua família para a Bahia aos quatro anos, após passar uma temporada na Alemanha, onde seu pai, Arno Brichta, fez doutorado em Geologia.

Vladmir e Adriana têm um apartamento no Edifício Oceania, na Barra (Alô Alô/divulgação)

Sobre o Solar Restaurante

O Solar Gastronomia é uma ótima opção para quem gosta de variedade com estilo. Tudo envelopado num projeto arquitetônico de bom gosto com direito a mesas também na varanda que agora se estendem pela simpática pracinha onde o restaurante está instalado. A casa é comandada pela chef André Nascimento, que cresceu entre as finanças do negócio da mãe e o aroma da comida que ela preparava.