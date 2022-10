VLGI chega a Salvador com foco em alcançar R$ 1 bilhão sob custódia

Em processo de expansão nas regiões Norte e Nordeste e sede em Brasília, a VLGI Investimentos acaba de inaugurar um escritório em Salvador com a meta de alcançar localmente R$ 1 bilhão sob custódia. A nova unidade baiana é a terceira a ser aberta pela empresa de investimentos neste ano – depois de Recife (PE) e Belém (PA). A empresa de agentes autônomos credenciada à XP Investimentos confia na capilaridade e possibilidade de novos negócios na Bahia.

“Salvador é uma praça que se traduz em negócios relevantes e nós entendemos que fazia sentido ter uma estrutura física. É uma cidade em franca expansão, que tem atraído grandes empresas e gerado muitos negócios. A gente confia muito no potencial do investidor baiano”, afirma o sócio local da VLGI Salvador e head comercial, Pedro Rabelo.

O escritório de Salvador, localizado no Condomínio Mundo Plaza, começa a operar com uma equipe de nove assessores, com a meta de expandir o time para 12 pessoas até o final deste ano.

Pedro Rabelo (foto: André Fofano/Divulgação)

A VLGI Investimentos tem um portfólio de serviços e soluções voltados para pessoas e empresas nos segmentos varejo, private e empresas. “Quando nós ajudamos uma empresa a tomar boas decisões financeiras, a ajudamos a investir no país, a contratar mais pessoas. E, quando ajudamos uma família a cuidar de seu patrimônio, ajudamos a realizar os seus objetivos pessoais e criar riqueza geracional”, destaca Darla Sierra, sócia-fundadora.