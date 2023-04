Vocação ou mercado? Confira dicas de como escolher a melhor carreira

Atualmente, dois elementos costumam pesar para quem está iniciando uma carreira profissional: dar preferência à vocação ou à demanda do mercado? Segundo especialistas, ambos são importantes, porém o cenário ideal sugere unir as duas características. Foi o que fez o designer e ilustrador Valdez Araújo, que encontrou nos desenhos que fazia quando criança a oportunidade de construir uma carreira. "Descobri na adolescência que podia levar meus desenhos e ilustrações para o computador. Nessa mesma época, através de fóruns na internet, percebi que poderia ser designer de sites e comecei minha carreira nesse mundo", relembra.

À medida que a demanda por seus serviços foi aumentando, Valdez percebeu que aquilo que começou um dia como hobby tinha se tornado uma forma lucrativa de ganhar a vida. "Foi o momento em que percebi que dei o tiro certo. Hoje me sinto realizado e consigo trabalhar de qualquer lugar, como sempre desejei, aliando a minha vocação a uma tendência de mercado", afirma.

Segundo o professor da Unifacs, Luiz Cezar Souto de Araújo, casos como o de Valdez são exemplos de como o profissional que busca felicidade e realização profissional deve agir.

"Quando você escolhe uma carreira baseada só na vocação, você precisa saber se o mercado está pronto para te receber, pois não adianta nada você fazer apenas aquilo que gosta, mas que não te garante emprego e retorno financeiro. Você não consegue realizar seus projetos pessoais", aponta.

Da mesma maneira, Luiz crê que não adianta ganhar dinheiro, ter uma boa colocação no mercado, conquistar bens pessoais e ser infeliz com o que faz. "Temos que equilibrar habilidade e afinidade pessoal. Quais são seus interesses, qual sua personalidade, valores pessoais e profissionais, as expectativas de futuro com sua carreira, qual o perfil de trabalho que vai ter naquele ambiente que você vai escolher trabalhar. Tudo isso deve ser levado em conta e assim você vai conseguir equilibrar as duas coisas", diz.

Preparação

Na visão de Luiz Cezar, o mercado exige uma série de características que demandam aprimoramento pessoal, por isso é fundamental investir em educação ao longo da carreira, com enfoque, sobretudo, nas soft skills (competências). "Hoje as empresas têm focado na busca capacidades sociocomportamentais, que levam muito mais tempo que as habilidades técnicas para serem desenvolvidas e nem sempre a empresa está com esse tempo todo para aguardar", comenta. "Espírito de equipe, a liderança a empatia, a responsabilidade, a confiança no outro são habilidades que devem ser inerentes a qualquer profissional", completa.

Além das soft skills, as atualizações de conhecimento para uma resposta adequada às demandas do mercado são parte importante do processo de se tornar um profissional desejado ao longo da carreira. No caso de Valdez, foi necessário investir no aprimoramento profissional para atender a um mercado cada vez mais exigente. "Eu já tinha oportunidades de trabalho e me via realizado profissionalmente, mas fui atrás da faculdade de artes visuais e, mais recentemente, ingressei em uma pós-graduação pela Unifacs, para ampliar os meus horizontes", explica.

"Acredito que seguir estudando e atualizando os conhecimentos é fundamental para continuar abrindo cada vez mais portas", completa.

Luiz defende o conceito de aprendizado ao longo da vida, também conhecido como lifelong learning, como uma forma de não ficar para trás independente da área de atuação escolhida e viabilizar novas oportunidades através do networking. "Não adianta pensar que uma graduação ou pós-graduação são suficientes. Você vai precisar de um monte de cursos que te atualizem e te proporcionem novas habilidades e perspectivas, além de possibilitar um grande networking", destaca.

"Além disso é fundamental se envolver em novos projetos, novas descobertas, novos desafios. Quem fica muito tempo na mesma coisa, uma hora cansa. Acredite no seu potencial, esteja preparado para lidar com situações diferentes, crises diferentes, pessoas diferentes e se autoavalie sempre", finaliza o professor.

Este conteúdo integra o projeto Carreira e Futuro 2023 é oferecido pela pós-graduação da Universidade Salvador - Unifacs.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.