Vocalista da banda de metal é morto a tiros durante show em El Salvador

O vocalista da banda de metal Apes of God foi morto a tiros durante um show que o grupo fazia em El Salvador no último sábado (3). Um suspeito pelo crime já foi preso, segundo a polícia local.

A banda tocava no final do festival Green Metal Concert, em um restaurante na cidade de Armenia, quando o vocalista César Canales foi atacado. "A banda foi vítima de uma série de agressões físicas e verbais", diz comunicado do grupo no Facebook. "Como banda nos sentimos devastados por esse episódio já que sentimos na própria pele ao ver nosso amigo, nosso irmão, morrer em nossos braços."

Wilber Isidro Orellana, de 36 anos, foi preso acusado pelo assassinato. A ONG que organizou o evento, Armenia on Pie, condenou o crime, afirmando que se trata de um "fruto da intolerância". A banda afirmou que vai deixar os palcos de maneira permanente e que não estão interessados em "continuar a pertencer a uma 'cena' como essa".

El Salvador é considerado um dos países sem guerra mais violentos do mundo, registrando 51 homicídios a cada 100 mil habitantes em 2018.