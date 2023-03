Vocalista da banda Unha Pintada é internado em UTI após sentir dores cabeça

O cantor Aldiran Santana, vocalista da Banda Unha Pintada, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Lucas, em Aracaju, Sergipe, após apresentar "dores intensas de cabeça", na noite Quinta-feira (02).

De acordo com a assessoria da banda, após constatar alterações em seus exames pré-operatório, Aldiran deu entrada no hospital para fazer o tratamento de regulação da Proteinúra, quando há presença de proteínas na urina, causando problemas renais, no entanto, ele apresentou dores intensas de cabeça "necessitando assim ser encaminhado para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) para realizar o devido tratamento".

No momento o cantor está consciente e orientado, apresentou uma melhora da dor de cabeça e segue em observação no CTI. "Ao mesmo tempo agradecemos aos Fãs pelas orações e toda corrente positiva a favor da recuperação do artista", concluiu a assessoria, em nota.