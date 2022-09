Vocalista de banda pernambucana é espancada por casal antes de show; assista

A vocalista de um grupo pernambucano, Banda Sedutora, Soraya Oliveira, de 23 anos, foi espancada por um casal. O caso aconteceu na madrugada da última quarta-feira (7), minutos antes dela se apresentar em Vitória de Santo Antão, zona da Mata de Pernambuco.

Segundo a vocalista, em conversa ao G1, o agressor é um policial militar chamado Albenir, que teria se irritado com o veículo da banda que foi estacionado atrás do carro dos agressores. A banda saiu para levar os instrumentos e equipamentos para o palco, enquanto Soraya e Bruna Leão, a outra vocalista da banda, ficaram no carro.

Segundo a artista, ele teve um comportamento machista e até urinou no carro do grupo. "Ele bateu no vidro pedindo para a gente tirar o carro. Eu pedi que esperassem e disseram que os músicos estavam vindo. A gente já estava de bota, com microfone na mão. Ele começou a urinar do lado da janela do carro. Levantei e pedi que ele parasse, porque uma mulher estava ali", explicou.

A esposa do suposto policial também partiu para a agressão após o marido urinar no carro das cantoras. Durante a briga, o agressor chegou a morder um dos seus seios, que está com hematomas e arranhões.

"Eu me levantei e ele me bateu novamente. Eu tentei entrar no carro, ele me bateu novamente. Quando saímos, ele ainda bateu no nosso carro de ré e, quando a gente estacionou em outro local, ele e a esposa quebraram todo o nosso carro. Foi aí que eu corri e me escondi dentro do bar", detalhou Soraya.

Na delegacia, a artista registrou o boletim de ocorrência e foi orientada a continuar procurando os seus direitos. "Na delegacia, me orientaram a ir até a corregedoria tomar as medidas cabíveis, já que ele é PM, para que não fique impune. Ele me ameaçou de morte, me xingou e disse palavras de baixo calão para a outra cantora. Estou sentindo muitas dores e com o psicológico totalmente abalado", informou.

A Polícia Militar de Pernambuco não se pronunciou sobre o caso. Já a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal e dano/depredação. A identidade do possível militar é desconhecida.