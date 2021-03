Você ainda vai ouvir falar delas

Neste domingo, 14 de março, é celebrado o Dia Nacional da Poesia. A data é uma homenagem ao nascimento do baiano Castro Alves, mas também serve de inspiração pra gente ler ou reler uns versos - que certamente podem dar um pouco de conforto nestes tempos tão difíceis.

Sempre vale revisitar os clássicos, mas queria indicar a coletânea As 29 Poetas Hoje, assinada pela escritora e professora Heloisa Buarque de Hollanda, que mapeou vozes marcantes e atuantes na poesia feminina atual do país.

Tarefa inglória, assume logo a autora, “diante da onda feminista que nos surpreende hoje”. E também da intensa produção, que se espalha por redes sociais, saraus e slams, sem necessariamente passar pelo crivo de uma publicação. Mas Heloisa tem a experiência de quem publicou, há 45 anos, o livro 26 Poetas Hoje, que se tornou um clássico por apresentar autores fora do mainstream da época, chamados de geração mimeógrafo ou marginal.

Entre eles, Cacaso, Chacal, Torquato Neto, José Carlos Capinan e Ana Cristina César, com quem ela estabelece um link para o trabalho de agora. “Saí em campo e mergulhei na poesia de mulheres, sobretudo das jovens que fossem, de alguma forma, afetadas pela quarta onda feminista. Talvez, no fundo, o que eu estivesse procurando fosse reviver o gosto e o susto de estar frente a frente com uma quantidade de poetas desconcertantes”, afirma.

Quase cinco décadas depois, questões pontuadas por Ana C., como a liberdade formal e temática, não são mais o foco das autoras. Heloisa destaca que, para as novas criadoras, se dizer feminista ou trabalhar sobre e com o próprio corpo é uma coisa corriqueira.

E aponta que o “diferencial” das novas poetas foi a conquista de “um ponto de vista próprio e irreversível e o enfrentamento sistemático do cotidiano, dos desejos e dos custos de ser mulher, já bem distante do que se conhece como linguagem e/ou poética de mulheres”.

A maioria das autoras nasceu nas décadas de 80 e 90 (14 e 12, respectivamente). Apenas duas representam os anos 70: a cenarense radicada em São Paulo, Dinha, e a índia Marcia Mura, de Porto Velho (RO), única autora do Norte do país. Ambas começaram a produzir nos anos 2000, quando nasceu Regina Azevedo, a caçula da turma.

Natural de Natal (RN), Regina estreou em 2013, com apenas 13 anos e já tem três livros publicados. Em entrevista ao jornal Tribuna do Norte, ela disse que ficou alegre e surpresa com a inclusão de seus quatro poemas na seleção. E acrescentou que a coletânea de 1976 foi referencial em sua formação.

A publicação não incluiu nenhuma baiana. Mas o Nordeste está bem representado, por exemplo, com as pernambucanas Luna Vitrolira e Bell Puã, ambas nascidas nos anos 90 e com uma atuação que alia um texto potente à uma performance marcante. Ou com a cearense Jarid Arraes, finalista do Jabuti do ano passado com o livro de contos Redemoinho em Dia Quente e que tem renovado a linguagem do cordel com muito estilo e feminismo.







Livro: As 29 Poetas Hoje

Organização: Heloisa Buarque de Hollanda

Editora: Companhia das Letras

Preço: R$ 69,90 e 39,90 (e-book), 253 páginas





As Poetas

Adelaide Ivánova (PE); Ana Carolina Assis (RJ)

Ana Fainguelernt (RJ); Bell Puã (SP)

Bruna Mitrano (RJ); Catarina Lins (SC)

Cecília Floresta (SP); D;anielle Magalhães (RJ)

Dinha (CE); Érica Zíngano (CE)

Elizandra Souza (SP); Jarid Arraes (CE)

Liv Lagerblad (RJ); Luz Ribeiro (SP)

Luna Vitrolira (PE); Luiza Romão (SP)

Maria Isabel Iorio (RJ); Marcia Mura (RO)

Marília Floôr Kosby; Mel Duarte (SP)

Natasha Felix (SP); Nina Rizzi (SP)

Raissa Éris Grimm Cabral (SC); Regina Azevedo (RN)

Renata Machado Tupinambá (RJ); Rita Isadora Pessoa (RJ)

Stephanie Borges (RJ); Valeska Torres (RJ); Yasmin Nigri (RJ);





Ocupação Carolina Maria de Jesus

Mais conhecida pela prosa, sobretudo pelo livro Quarto de Despejos, a escritora Carolina Maria de Jesus (1914-1977) também se arriscou na poesia. A mineira, que nasceu em 14 de março, ganha um dia inteiro de homenagens neste domingo (14) numa ‘Ocupação’ no Instagram do Instituto Moreira Salles (@imoreirasalles).

Nos vídeos, os convidados e convidadas leem trechos de livros de Carolina e comentam a importância e influência de sua obra em suas vidas. A ocupação do Instagram contará com falas de nomes como Carmen Faustino, Cuti, Edimilson de Almeida Pereira, Eliana Alves Cruz, Fernanda Bastos, Ferréz, Jeferson Tenório, Mel Duarte, Oswaldo de Camargo e Sérgio Vaz. A iniciativa também dialoga com a exposição dedicada à escritora, prevista para junho no IMS Paulistawev.





Maria Luiza Machado está lançando o terceiro livro de poesia (Foto: João Regis/divulgação)

Dicas para um fim de semana mais poético

Com três livros publicados, Maria Luiza Machado é uma das novas vozes da poesia baiana. Seu último trabalho, Tantas que Aqui Passaram (R$ 39,90, 70 páginas) acaba de ser lançado e inaugura a Mormaço Editorial, criada por ela e Daniel Pasini. Segundo a dupla, a ideia é dar visibilidade a autores independentes e estreantes, sobretudo nordestinos.

No livro, que tem edição da poeta Jarid Arraes, ela reúne 29 poemas narrativos que trazem uma visão sobre mulheres e a suas histórias.“Durante a produção do meu último livro, Todos os Nós (Editora Penalux, 2019), gostei muito de criar poemas com personagens. Tantas que aqui passaram é o resultado dessa vontade de escrever narrativas sobre outras pessoas, algumas conhecidas, outras criadas, e tentar sair um pouco do poema muito introspectivo, sobre mim mesma e sobre minhas questões”, afirma a autora, que indica três livros de poesia para os leitores. O livro pode ser comprado no site ttps://www.mormacoeditorial.com.br/. Confira as dicas de Maria Luiza:





1. O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bei (Editora Nós, 2017): Considero o livro um marco na literatura contemporânea brasileira. Aline escreve em versos um romance de formação sobre uma mulher sem nome, que poderia ser qualquer uma de nós.

2. A anatomia dos parênteses, de Hosanna Almeida (Editora Urutau, 2020): É o primeiro livro da poeta baiana, recém lançado, e já mostra toda a sua potência. É maravilhoso fazer parte de uma nova geração de poetas em que Hosanna e tantas outras vozes potentes estão juntas e se cruzando aqui no estado.

3. A criança em ruínas, de José Luís Peixoto (Editora Dublinense, 2017): Peixoto faz parte da geração de escritores portugueses que mais me influenciam como artista. A criança em ruínas, além de um belíssimo livro sobre luto, me fez sentir realmente pertencente à poesia por me identificar com sua forma de escrever.