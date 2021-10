Após o desligamento de Diego Dabove, o Bahia acertou com o seu novo comandante: Guto Ferreira volta ao tricolor depois de três anos. O técnico estava sem clube desde que deixou o Ceará, em agosto, e foi anunciado oficialmente pela diretoria tricolor na noite de quarta-feira (7). Será a terceira passagem do treinador, que conquistou pelo Esquadrão a Copa do Nordeste (2017) e o Campeonato Baiano (2018), além do acesso à Série A em 2016.

Você concorda com a escolha de Guto Ferreira? Vote: