Você consegue acertar quais são esses times da Bahia pelo escudo?

Dez times estão na disputa do Campeonato Baiano 2021. Mas o torneio - que é o segundo estadual mais antigo do Brasil, atrás apenas do Paulistão - já teve outras dezenas de equipes participantes ao longo da história. Algumas até fizeram um certo sucesso, enquanto outras foram rebaixadas à Série B e muitas até extintas.

O CORREIO preparou um quiz para lembrar de 20 clubes que figuraram no Baianão neste século. Será que você consegue identificar todos, só ao ver os escudos? Mas tem um detalhe: para não ficar óbvio demais, apagamos alguns nomes, datas e iniciais. Teste seus conhecimentos: