Você deduraria uma pessoa que traiu? Tia Má diz que não e abre discussão

Publicação de Tia Má gerou discussão

A jornalista, atriz e inflenciadora Maíra Azevedo, a Tia Má, provocou uma discussão interessante - para não dizer polêmica - em suas redes sociais, nesta terça-feira (17), ao afirmar que não delataria uma pessoa que, porventura, ela flagrasse traindo alguém conhecido.

A explicação para tal posicionamento incluiu relatos de vivências pessoais, que também acabaram compartilhados por seguidores dela, embora não necessariamente todos tenham concordado com a jornalista.

"Pode ser quem for, se vejo uma das partes traindo, não conto! Um que eu não sei quais são os acordos, dois que dói muito e três que no final quem conta se torna o alvo da ira! Às vezes, a pessoa tá bem, em paz e alguém chega para estragar tudo! Se não for agressão, me meto não!", disse Tia Má, iniciando seu raciocínio.

"Isso não quer dizer que eu concorde com a traição, mas é q eu acredito que quem tá em um relacionamento percebe.Todo corno que recebi, desconfiei antes, descontei depois. Mas nunca precisou alguém me contar. Nunca terminei por conta do corno. Por isso sei, que avisar não adianta!", emendou, em duas postagens no Twitter.

No Instagram, ela foi ainda mais longe e aconselhou os seguidores a não serem "a pessoa que leva desespero para alguém". "Se não for agressão, não me meto na relação de ninguém não! A ignorância pode causar acalanto! Já fui traída e já traí e garanto que saber por outras pessoas não foi o que motivou o fim, mas sei o quanto de dor causou! Evite ser a pessoa que leva desespero para alguém! O ódio, a raiva pode ser o motivador para crimes 'passionais'. É triste ver alguém chorando pela dor que não tem o que fazer, porque a decisão de trair é sempre de quem traiu!", concluiu.

Os comentários na postagem foram, quase todos, a favor da filosofia anti 'X-9' da jornalista. Outra baiana, a cantora Luedji Luna foi no embalo. "Quem conta ainda sai de ruim! Deixa o povo lá!", comentou.

A também cantora Ellen Oléria endossou: "Já fui a que achava cuidado falar. Me colocando no lugar da chifrada, gostaria de saber. Depois de ver o estrago e como o carro atropela primeiro a língua da faladora… digo não."

"Nem eu", comentou a atriz Solange Couto, se unindo à turma. E você, o que pensa sobre o assunto?

