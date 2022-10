'Você nos fez uma família', diz Emma Watson em homenagem a Robbie Coltrane

Emma Watson usou os stories do Instagram para lamentar a morte do ator Robbie Coltrane, que interpretou Rúbeo Hagrid na saga Harry Potter. Coltrane morreu nesta sexta-feira, 14, aos 72 anos, em um hospital perto de sua casa em Larbert, na Escócia, após batalhar contra problemas de saúde há dois anos.



Os dois contracenaram nos filmes da franquia, na qual ela interpretou Hermione Granger. Em sua publicação, Emma disse que Robbie era como "o tio mais que legal já teve".



"Acima de tudo, ele era profundamente carinhoso e tinha muita compaixão comigo enquanto criança e como adulta. O talento dele era imenso, fazia sentido que ele interpretasse um gigante - ele poderia preencher qualquer espaço com seu talento", escreveu.



"Robbie, se eu algum dia conseguir ser tão gentil quanto você foi comigo em um set de filmagens, eu prometo que o farei em seu nome e memória. Saiba quanto eu te adoro e te admiro."



"Eu realmente sinto falta de sua doçura, seus apelidos, seu calor, sua risadas e seus abraços. Você nos fez uma família. Saiba que você era isso para nós. Não tinha um Hagrid melhor. Você tornou uma alegria ser a Hermione", concluiu a atriz.