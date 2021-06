"Você precisa atualizar os teus conceitos", diz Manuela D'ávila a seguidora

Manuela D'ávila (PC do B) fez um vídeo no Tik Tok em resposta a uma seguidora que se supreendeu quando soube que a ex-deputada federal tinha uma filha. A mulher afirmou imaginar que Manuela era lésbica e, por isso, não teria filhos. A ex-candidata a vice-presidente na chapa de Fernando Haddad então explicou, com aparente paciência, que aquela se tratava de uma fala preconceituosa. "Deixa eu te dizer: eu sou casada com o Duca [Leindecker, cantor], sou heterossexual, a gente tem juntos a Laura, sou madrasta do Gui, que é filho dele e vive conosco. Mas você precisa atualizar os teus conceitos. As mulheres lésbicas também podem ser mães, se elas quiserem ser mães".





