Você sabe que dia começa o Carnaval? Fique por dentro da data e programe-se para a folia

Um dos momentos mais aguardados do verão baiano pós restrições é o Carnaval de Salvador. Depois de dois anos sem tomar as ruas da cidade por causa da pandemia de covid-19, a maior festa de rua do mundo está prestes a acontecer. Para você não se perder na programação, leia a seguir a programação dos principais circuitos e camarotes.

Oficialmente, a folia em Salvador começa em 16 de fevereiro, uma quinta-feira, com Ivete Sangalo arrastando o folião pipoca, e segue até dia 21, mais conhecida como terça-feira de Carnaval.

Antes, a Prefeitura da cidade vai promover três grandes festas de rua: nos dias 11 e 12 de fevereiro, respectivamente o sábado e o domingo que antecedem a abertura oficial da festa, serão realizados o Fuzuê e o Furdunço, levando uma multidão de foliões fantasiados e famílias inteiras para o circuito Ondina-Barra. Na última edição, em 2019, os eventos contaram com a participação de 100 atrações.

No dia 14, a terça-feira pré-Carnaval, acontece o Pipoco, quando o cantor Léo Santana leva o folião pipoca novamente para as ruas da Barra sobre um trio elétrico.

A partir do dia 16 começam os desfiles oficiais dos blocos e trios sem corda nos circuitos Dodô e Osmar (Avenida-Carlos Gomes), além do Batatinha (Centro Histórico). Pelo primeiro, que vai do Farol da Barra e segue até o monumento As Meninas do Brasil, as famosas “As Gordinhas de Ondina”, vão passar grandes atrações, como Os Mascarados, que vai completar 21 anos levando milhares de foliões fantasiados, e o Cortejo Afro.

Na programação estão ainda o Eva, com a Banda Eva (16 e 17/02); o Nana, com Léo Santana (17 e 18/02); o Coruja, com Ivete Sangalo (18 e 20/02); o Crocodilo, com Daniela Mercury (19 e 20/02); Me Abraça, do Durval Lelys (19 e 20/02); Daquele Jeito, com Xanddy Harmonia (19 e 20/02); Largadinho, com Claudia Leitte (19 e 21/02) e Camaleão, com Bell Marques (20 e 21/02), entre outros.

Camarotes

No circuito Barra/Ondina, os camarotes oferecem programações que vão além dos desfiles dos blocos e trios sem corda. Os principais são o Expresso 2222, comandado por Flora e Gilberto Gil, para convidados; o Planeta Band, que terá shows de Xanddy Harmonia, Psirico, É o Tchan, Jau, Luiz Caldas e Silva, entre outras atrações; o Camarote Salvador, com Jorge e Mateus, Léo Santana + Timbalada, Xanddy Harmonia, Bell Marques, Pedro Sampaio + Thiaguinho, Banda Eva + Dennis, entre outros.



