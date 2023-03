'Você só faz oposição presente. Bolsonaro é um turista nos EUA', diz presidente do Republicanos

O presidente do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira (SP), criticou Jair Bolsonaro (PL) por ter saído do Brasil após a derrota nas eleições presidenciais para Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo publicada neste sábado (11), Pereira disse que Bolsonaro se tornou um “turista” nos Estados Unidos, onde está desde dezembro do ano passado, e deixo vago o posto de líder da oposição.

"Se ele fosse líder da oposição, ele teria de estar fazendo oposição aqui no Brasil. Ele é um turista nos Estados Unidos", disse Pereira, que apoiou a candidatura de Bolsonaro e fez parte da base do governo do ex-presidente. "Você só faz oposição presente. Você tem de estar presente para fazer oposição”.

O político afirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pode ocupar este espaço, mas ainda considera “cedo”.

“Se Tarcísio fosse o candidato a presidente —e não o Bolsonaro—, ele seria o presidente da República, não o Lula”, acrescentou, sobre o companheiro de partido.

Pereira afirmou, ainda, que considera que Bolsonaro deveria ter ligado para o presidente Lula e reconhecido o resultado das eleições no ano passado.

“Não aconteceu um erro. Aconteceu uma sucessão de erros, como o presidente Lula também de certa forma está errando”, completou, citando as críticas do atual presidente à privatização da Eletrobras. “(Fernando) Haddad tem me surpreendido positivamente. Fiquei de certa forma preocupado quando ele foi anunciado, porque eu moro em São Paulo. Tenho críticas à sua gestão como prefeito. Mas agora, como o ministro da Fazenda, pelo que vejo e ouço do setor produtivo, ele tem surpreendido a todos positivamente”.