Você toca forró? Mande seu vídeo para o Sobe o Som junino do CORREIO

Se você é musicista ou tem uma banda de forró, grave um vídeo apresentando uma música e envie para a gente! Você pode aparecer nas redes sociais do CORREIO no quadro Sobe o Som junino, que pelo terceiro ano consecutivo abre espaço para divulgar forrozeiros da Bahia.

Para participar, envie seu vídeo para o email redacao@correio24horas.com.br até o dia 15 de junho. Não se esqueça de incluir seu nome e seu arroba.

E até o dia 30 de junho, tudo do melhor São João no Brasil você vê aqui no #correio24horas.