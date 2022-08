Volante Léo Gomes assiste vitória rubro-negra no meio da torcida

Suspenso na partida contra o Brasil de Pelotas, neste sábado (13), o volante Léo Gomes, do Vitória, se jogou no meio da torcida e acompanhou o triunfo vermelho e preto de 3x1 das arquibancadas do Barradão.

Ele ficou no meio da Torcida Os Imbatíveis e, em alguns momentos, puxou o coro para incentivar a equipe rumo à classificação para o quadrangular final da Série C. Titular da equipe, ele foi substituído por João Pedro diante dos gaúchos. Léo Gomes já disputou 14 rodadas no campeonato.

Depois da classificação, ele desceu das arquibancadas e comemorou o resultado junto com os companheiros de equipe. Na próxima fase da Terceirona, o Leão irá enfrentar Paysandu, Figueirense e ABC em jogos de ida e volta. Os dois primeiros avançam para a Série B do Brasileirão.