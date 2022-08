Volante Lucas Falcão vai assinar contrato em definitivo com Bahia

No Bahia desde o início da Série B, o volante Lucas Falcão vai assinar um novo contrato com o tricolor. Nesta quarta-feira (3), foi publicada no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), a rescisão do atual vínculo do jogador com o Esquadrão.

De acordo com o Bahia, o trâmite foi feito para que o novo contrato seja publicado. Inicialmente, Falcão chegou ao clube baiano por empréstimo do Avaí. Como a contratação foi feita na reta final da janela de transferências do primeiro semestre, o Bahia correu para registrar o atleta.

No entanto, havia um acordo entre o Esquadrão e o jogador para a formalização de um novo contrato em definitivo, o que vai acontecer nos próximos dias.

Lucas Falcão chamou a atenção do Bahia após se destacar pelo Ypiranga-RS, no Campeonato Gaúcho. No tricolor, o volante não conseguiu muito espaço. Ele disputou apenas dez partidas pela equipe. Foram sete jogos na Série B e três na Copa do Brasil. Todos entrando no segundo tempo.