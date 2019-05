Volante Nilton recebe sondagem do CSA e pode deixar o Bahia

Enquanto busca reforços para a sequência do Brasileirão, o Bahia também pode sofrer algumas baixas. No elenco tricolor desde o ano passado, o volante Nilton recebeu sondagens do CSA e pode deixar o Esquadrão. A informação foi divulgada inicialmente pelo Globo Esporte Alagoas e confirmado pelo CORREIO.

Aos 32 anos, Nilton tem contrato com o Bahia até o final do ano. Ao todo, ele 28 jogos com a camisa do Esquadrão e marcou dois gols. Atualmente, o volante não tem tido muito espaço no elenco tricolor. Esse ano foram apenas sete jogos pelo clube.

Na disputa por uma vaga no meio-campo do Bahia, Nilton aparece atrás de Gregore, Elton, Douglas e Augusto e Flávio. O setor conta ainda com Fernando Medeiros e Yuri.

Revelado pelo Corinthians, Nilton acumula passagens por Vasco, Cruzeiro Internacional e Vissel Kobe, do Japão. Caso acerte com o CSA, ele vai se juntar a outros ex-tricolores que estão no time alagoano, como os laterais Apodi e Armero.