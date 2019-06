Vôlei de praia: Ágatha e Duda são bronze na etapa de Varsóvia

Evandro e Bruno Schmidt alcançaram, neste sábado (15), as semifinais da etapa de Varsóvia, na Polônia, do Circuito Mundial de vôlei de praia. Após superar as fases de oitavas e quartas de final, a parceria enfrenta, no domingo (16), às 6h15 (de Brasília) os russos Konstantin Semenov e Ilya Leshukov por uma vaga na final do evento.



Pelas oitavas, a dupla brasileira venceu de virada a dupla letã Samoilovs/Smedins por 2 sets a 1 (18/21, 21/18, 15/12), em 56 minutos, para em seguida passar pelos russos Liamin/Myskiv, pelo mesmo placar, com parciais de 24/26, 26/24, 15/7, em 1h09 de jogo.



"Estamos buscando sempre fazer o torneio ser o mais longo possível, estender ao máximo nossa participação, pois nossa dupla está em construção, estamos adquirindo um formato tático. Vencer jogos contra grandes duplas, como os letões e os russos, é muito importante neste processo, mas sabemos que já ficou para trás. Está bastante quente, temos que descansar e nos hidratar. Vamos manter a concentração, humildade, estudar o time russo e buscar apresentar nosso melhor", comentou o campeão mundial Evandro, destacando a importância de uma união que só começou em fevereiro deste ano com o atual campeão olímpico.



A dupla, que já ficara com a prata na etapa de Jinjiang, na China, está liderando a corrida olímpica brasileira que define os dois times masculinos que vão representar o país nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Na disputa, apenas os eventos de quatro e cinco estrelas do Circuito, além do desempenho no Campeonato Mundial, são contabilizados no ranking.



Já os outros dois times brasileiros na competição disseram adeus a Varsóvia neste sábado. Alison e Álvaro Filho caíram na fase quartas de final diante dos russos Krasilnikov/Stoyanovskiy por 2 sets a 0 (21/14, 21/16), enquanto Pedro Solberg e Vitor Felipe foram superados nas oitavas pelos noruegueses Anders Mol e Christian Sorum por 2 sets a 0 (21/15, 25/23).



BRONZE NO FEMININO

Na chave feminina em Varsóvia, também neste sábado, as brasileiras Ágatha e Duda venceram a decisão do terceiro lugar da competição contra as compatriotas Carolina Solberg/Maria Elisa por 2 sets a 1, com parciais de 23/21 21/16, e ficaram com o bronze.



Mais cedo, Ágatha e Duda foram eliminadas na semifinal pelas norte-americanas Kelley Larsen/Emily Stockman por 2 sets a 0 (21/11 e 21/19). Já Carolina Solberg e Maria Elisa não foram páreo para as australianas Mariafe Artacho e Taliqua Clancy e também acabaram derrotadas por 2 sets a 1 (21/11 21/19).