Volkswagen completa 70 anos no Brasil; conheça a história

A Volkswagen comemorou nesta semana 70 anos de operação no Brasil. Na época, 12 funcionários montavam o Fusca e a Kombi com peças oriundas da Alemanha.

O sucesso inicial da linha de montagem no bairro do Ipiranga, SP, incentivou a empresa a investir no país e, assim, surgiu a fábrica em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Inaugurada em 1959, essa foi a primeira unidade da companhia fora do seu país de origem.

Com produtos campeões de vendas, a empresa cresceu no mercado brasileiro e novas unidades foram erguidas. No interior de São Paulo, foi criada uma planta para automóveis em Taubaté (inaugurada em 1976) e para motores em São Carlos (inaugurada em 1996). No Paraná, em 1999, foi instalada outra unidade de produção em São José dos Pinhais.

“A Volkswagen sempre acreditou no forte potencial do mercado brasileiro e da região, tanto que o Brasil foi escolhido para iniciar a expansão global da marca”, enfatiza Ciro Possobom, COO da Volkswagen do Brasil.

Os últimos lançamentos foram o Polo Track e a atualização do Virtus

MOMENTO ATUAL DA VOLKS NO PAÍS

O Fusca liderou as vendas no Brasil entre 1959 e 1982 e o Gol foi o campeão de emplacamentos entre 1987 e 2013. Assim, há 10 anos a VW não conseguiu mais retomar a liderança entre os automóveis.

Neste ano, a empresa ocupa a terceira posição em vendas, atrás de Fiat, líder, e Chevrolet, vice-líder. No entanto, no mercado baiano fica na quinta posição, perdendo para Toyota e Hyundai, respectivamente terceiro e quarto colocados.

Entre os grandes fabricantes, é o único que não oferece no país nenhum veículo eletrificado em seu portfólio. Porém, a empresa afirma que até 2025 terá 15 novos veículos, principalmente flex e elétricos.

Para essa conta entram modelos atualizados já lançados, como Polo e Virtus, e configurações especiais desses produtos. O primeiro elétrico será o ID.4, programado para o segundo semestre.

O elétrico ID.4 foi confirmado pela VW para o mercado brasileiro

BAIANOS PREMIADOS PELA TOYOTA

Na sequência da premiação como melhor representante da BMW no Brasil, o grupo GNC foi condecorado pela Toyota pelo trabalho realizado em suas concessionárias.

A companhia baiana dominou o ranking com três lojas entre as cinco melhores do país. Em primeiro lugar, ficou a Terra Forte da Paralela, seguida pela revenda da Magalhães Neto, em terceiro, e a de Lauro de Freitas, em quarto.

Atualmente, o GNC atua com a Toyota em Salvador, onde também representa a divisão premium Lexus, e em Minas Gerais, nas cidades de Divinópolis e Montes Claros. A operação vai ser ampliada em breve para Maceió e Recife.

MILHÕES DE CARROS NO RIO GRANDE

A General Motors celebrou a produção de 4,5 milhões de automóveis da Chevrolet produzidos em Gravataí, no Rio Grande do Sul.

A fábrica na Região Metropolitana de Porto Alegre começou a fabricar veículos em 20 de julho de 2000.

Na época, o modelo produzido era o Celta. Posteriormente, a unidade cresceu, com a chegada do Prisma à linha de montagem. Atualmente, saem da planta gaúcha o Onix e o Onix Plus.

Atualmente, a GM produz os Chevrolet Onix e Onix Plus no Rio Grande do Sul

O FIM DA SEXTA GERAÇÃO DO CAMARO

Nos Estados Unidos, a GM anunciou que depois de nove anos a sexta geração do Chevrolet Camaro será encerrada em janeiro de 2024.

Antes disso, a empresa irá lançar edições especiais para colecionador das versões RR e SS, em uma configuração numerada da configuração ZL1.

“Embora não estejamos anunciando um sucessor imediato hoje, fique tranquilo, este não é o fim da história do Camaro”, explicou Scott Bell, vice-presidente global da Chevrolet.

A atual geração do Camaro sairá de linha em janeiro

FORD AMPLIA OPERAÇÃO PROFISSIONAL

Líder de vendas em comercias leves na Europa e nos Estados Unidos, a Ford quer mais espaço nesse segmento no mercado brasileiro. Para reforçar a posição, a empresa criou uma divisão focada em atender necessidades específicas para clientes de utilitários.

Depois de inaugurar o centro de distribuição de peças em Cajamar, SP, e a fábrica no Uruguai, em parceria com a Nordex, a Ford lançou as versões minibus e furgão da Transit e foi a marca que mais ganhou participação de mercado na categoria desde o ano passado.

Agora, prepara o lançamento da primeira van automática do Brasil e também anunciou a chegada da versão chassi. Além da Transit, o portfólio da divisão Pro também engloba a Ranger, que pode ser adaptada e transformada para diversas funções.

A Transit vem fazendo sucesso desde o seu lançamento no Brasil

LOCAÇÃO EM ALTA

No ano passado, as locadoras adquiriram 590.520 automóveis e comerciais leves, que representa um crescimento de 33,6% em relação às compras feitas pelo setor em 2021.

De acordo com a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, o investimento em frota chegou a R$ 55,2 bilhões em 2022.