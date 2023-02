Volta às aulas: Ronda Escolar da PM garante segurança de estudantes

A Operação Ronda Escolar da Polícia Militar da Bahia está de volta para reforçar a segurança de crianças e jovens na retomada do ano letivo, prevista para o dia 6 de fevereiro. Um esquema especial foi definido para recepcionar os estudantes.



Para este ano, a unidade especializada reforçará as ‘visitas comunitárias’, fortalecendo a parceria entre a PM e as instituições de ensino, na identificação das principais demandas de alunos e professores, bem como no patrulhamento ostensivo no entorno das escolas.



De acordo com a comandante da Ronda, major Maria da Soledade, além desse reforço, a unidade está preparada para atuar nas redes pública e privada, dialogando com os estudantes.

(Fotos: Ian Peterson)

“Além dos alunos e dos professores, nós fazemos trabalhos com os pais e com os funcionários, para que possamos criar multiplicadores. A nossa pripridade é diminuir a violência”, detalhou a oficial.O projeto ‘Ponto e Vírgula’, idealizado pelo cabo Nei Cleber, carro-chefe da unidade, será uma das principais ações. A proposta levará diferentes atividades da Ronda Escolar para as escolas.“Durante esse período de férias garantimos, com a ‘Operação Matricula’, a segurança dos pais. Agora os nossos olhos e esforços estão voltados para o retorno da garotada às salas de aula”, concluiu a oficial.