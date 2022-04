Volta de Paulo André às pistas é cobrada por pai: 'Quero amanhã'

Não tem nem 24h que Paulo André Camilo deixou a casa do Big Brother Brasil 22, mas seus próximos passos no atletismo já são projetados pelo pai, Carlos Camilo. Técnico do velocista, ele afirmou que quer o retorno do filho às pistas o mais rápido possível.

"Vai depender muito da agenda dele, eu quero [que ele volte a treinar] amanhã. Mas conversei hoje de manhã com ele, estava no estúdio gravando. Então não sei. Vai depender muito dele", disse Carlos, durante o Encontro com Fátima Bernardes.

'PA', como é conhecido, foi o vice-campeão do BBB 22, com 29,91% dos votos. Ao longo do confinamento, ele continuou mantendo treinos especializados, preparados pelo próprio pai para mantê-lo em atividade. Mas o velocista ficou quatro meses longe das competições e, agora, terá que correr - literalmente - se quiser retomar a carreira.

O atleta ainda não tem índice para o evento mais importante deste ano, o Mundial de Eugene, nos Estados Unidos, que acontece entre os dias 15 a 24 de julho. A última chance será durante o Troféu Brasil, de 23 a 26 de junho, no Rio de Janeiro. Competição que Carlos Camilo quer que o filho dispute. O técnico falou sobre os objetivos para PA, dentro e fora das pistas.

"A nossa intenção é que ele estabilize sua carreira, tanto fora como dentro do atletismo, e ajudar outros crianças no projeto de esporte. Após esse programa, a gente vai conversar e investir na associação para que os meninos, que se espelham nele, sejam igual a ele ou melhor", afirmou.

Paulo André Camilo foi campeão mundial de revezamentos (4x100m), além de medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019. Também recebeu a medalha de prata nos 100m rasos da competição no Peru, e foi semifinalista nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano passado.