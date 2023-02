Volta do Carnaval: ferry-boat registra movimento intenso

O Carnaval acabou, mas a Quarta-Feira de Cinzas tem, historicamente, um circuito próprio quando o assunto é movimento intenso de pessoas: a Rodoviária e o Ferry-Boat. Nesta quarta (22), a volta daqueles que evitaram as pipocas e se refugiaram na Ilha de Itaparica ou em outros municípios baianos foi marcada por longo tempo de espera.

Para veículos, desde o início do dia o movimento estava intenso em Bom Despacho, enquanto a fila para pedestres começou a crescer no fim da manhã. Nesta tarde, o tempo de espera para quem desejava retornar à capital foi estimado em mais de duas horas através do Filômetro da Internacional Travessias Salvador (ITS).

Segundo a ITS, o fluxo intenso para veículos em Bom Despacho está ocasionando tempo de espera de 3h a 3h30. Para pedestres, o tempo estimado é de 1h30. Já para quem sai de Salvador rumo à Ilha, o tempo de espera é menor que 30 minutos, estando, portanto, normalizado.

Nesta quarta-feira, cinco ferries estão operação: Ivete Sangalo, Zumbi dos Palmares, Anna Nery, Dorival Caymmi e Rio Paraguaçu. As viagens estão sendo realizadas de hora em hora, com ferries extras a cada 1h30.

Rodoviária

Já na Rodoviária, o movimento intenso registrado é o de saída da capital. De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), o tempo de espera e fluxo de pessoas está “dentro da programação”, com média de 15 mil embarques diários.