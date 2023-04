Volta Redonda faz ação para arrecadar bicho virtual contra Bahia

Adversário do Bahia na Copa do Brasil, o Volta Redonda lançou uma ação criativa para tentar motivar a equipe para a decisão. O clube aderiu a uma uma campanha de financiamento coletivo online para arrecadar um valor correspondente ao "bicho" para os atletas - a premiação paga em caso de vitória.

Por meio da plataforma Motbot, os torcedores podem fazer doações que serão destinadas aos atletas. O clube só receberá a quantia se conquistar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Caso contrário, o montante volta para os doadores. O torcedor que fizer a maior contribuição ganhará uma camisa do Volta Redonda.

A partida acontecerá no próximo dia 27 de abril, às 19h, na Fonte Nova.

“Sabemos que temos um grande desafio pela frente e, por isso, temos reunido esforços para chegarmos ainda mais fortes no dia 27. Por meio dessa ação, queremos trazer o nosso torcedor para jogar junto com a gente em busca dessa classificação”, afirma Flávio Horta, presidente do Volta Redonda.

Como perdeu o jogo de ida por 2x1, no Rio de Janeiro, o Volta Redonda precisa vencer o Bahia por pelo menos dois gols de diferença para avançar de fase. Triunfo por um gol leva a decisão para os pênaltis. O Esquadrão tem a vantagem do empate.