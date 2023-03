Volvo confirma dois novos SUVs para o Brasil

No final de 2017, a Volvo introduziu seu primeiro híbrido no Brasil, o XC90. Quatro anos depois, todo o portfólio já estava eletrificado. No entanto, a marca oferece uma linha reduzida, com apenas três produtos no país: XC90, XC60 e XC40, que conta com uma variante com carroceria coupé, o C40.

No ano passado, comercializou 5.270 unidades e ficou na terceira posição do mercado premium brasileiro. De acordo com Luis Rezende, presidente da filial nacional, para este ano a empresa quer dobrar esse volume. E mais, de acordo com o executivo, 50% será de veículos totalmente elétricos. Ou seja, responsabilidade do XC40 e do C40.

Para essa missão ser bem sucedida, a instalação de carregadores é imprescindível. Para isso, a empresa investiu R$ 10 milhões em equipamentos localizados em rodovias do Sudeste e anunciou o aporte de mais R$ 12 milhões em uma nova fase, que envolve o Sul e o Centro-Oeste. Para o Nordeste, a companhia sueca ainda não iniciou o processo de eletrificação em corredores rodoviários.

NOVOS PRODUTOS

Para se manter competitiva, a Volvo irá trazer para o Brasil dois novos modelos: o EX90, um SUV do porte do XC90, e um compacto inédito que ainda não teve o nome revelado.

Por enquanto, revelou apenas um deles, o EX90, um SUV grande A empresa anunciou aporte de mais R$ 12 milhões em carregadores

O primeiro foi mostrado no final do ano passado e chegará ano no que vem ao Brasil, mas as vendas serão iniciadas já neste segundo semestre.

O outro será menor que o XC40, terá o porte similar ao de um Jeep Renegade, e deverá custar entre R$ 200 mil e R$ 250 mil. Valor bem menor que os R$ 330 mil cobrados pela versão mais acessível do XC40, atual modelo de entrada da marca.

INFORMAÇÕES PARA O MOTORISTA

Alguns veículos possuem um sistema de projeção de informações no campo de visão do motorista.

Dessa forma, o condutor não precisa desviar a visão para o quadro de instrumentos, o equipamento é chamado de Head-Up Display e surgiu em aviões de caça na década de 1970.

Em automóveis, foi introduzido no final dos anos 1980, em modelos de luxo.

MAIOR AMPLITUDE PARA O HEAD-UP

A evolução é constante e a BMW anunciou uma nova tecnologia, chamada de Panoramic Vision.

A novidade consiste em aumentar a quantidade de informações exibidas pelo Head-Up Display, estendendo o campo de informações de forma panorâmica e em toda extensão do para-brisas, exibindo informações não só para o motorista, mas também para o passageiro.

O fabricante alemão confirmou que a nova tecnologia estará presente nos seus automóveis a partir de 2025 e que dará mais informações em setembro.

A BMW irá lançar um Head-Up Display inovador em 2025

O RENAULT MAIS VENDIDO NO MUNDO

A Renault confirmou que apresentará a próxima geração do Clio em abril e revelou um fato curioso: lançado em 1990, o modelo é o carro francês mais vendido de todos os tempos.

Em 33 anos de história, foram 16 milhões de unidades comercializadas em 120 países. O fabricante fez uma comparação bem nacionalista: se os 16 milhões de exemplares fossem empilhados, sua altura totalizaria a vertiginosa marca de 75 mil vezes a altura da Torre Eiffel.

O Clio foi produzido no Brasil entre 1999 e 2007. Depois desse período, foi importado da Argentina até 2016.

Lançado há 33 anos, o Clio é o carro francês mais vendido

NORDESTE: GASOLINA X SALÁRIO

O valor necessário para abastecer um tanque de 55 litros de gasolina comum pesou mais para as famílias do Nordeste, de acordo com dados da edição de fevereiro do Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade.

O estudo identificou que, para os nordestinos, o valor da gasolina representou média de 10% da renda média familiar, quase o dobro da média nacional, de 5,9%.

Os estados onde o tanque de combustível representou maior oneração da renda familiar no período foram Maranhão e Bahia, ambos com índice de 11,2%. Já o Distrito Federal foi o de menor valor percentual, com 3,1%.

Na Bahia, o gasto com gasolina compromete 11,2% da renda

MEIO MILHÃO DE SCOOTERS

A Honda está comemorando a produção de 500 mil scooters na Zona Franca de Manaus, iniciada em 1994.

O segmento é o que mais cresce em emplacamentos no país. Somente no ano passado, foram cerca de 70 mil unidades vendidas pela Honda e 120 mil em todo mercado.