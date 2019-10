'Vontade de desistir', diz Hamilton após proibição de protestos

Os fãs de Lewis Hamilton já estão acostumados a ver o piloto engajado na defesa do meio ambiente. Ano passado, por exemplo, o britânico catou lixo em uma praia durante suas férias. Agora, em suas redes sociais, ele se mostrou revoltado com uma decisão da Inglaterra.

A polícia do país ameaçou prender quem participasse de manifestações do grupo ambientalista "Extinction Rebellion" ("Rebelião da Extinção", em português) em Londres. Após o anúncio, Hamilton postou uma mensagem irritado em suas redes sociais:

"Honestamente, sinto vontade de desistir de tudo. Desligar completamente. Por que se preocupar quando o mundo está tão bagunçado e as pessoas parecem não se importar? Vou dar um tempo para reunir meus pensamentos. Obrigado a vocês que se importam com o mundo", escreveu, no Instagram.

(Foto: Reprodução)

Hamilton não mencionou nada da Fórmula 1 - onde está perto de se consagrar hexacampeão mundial. Aos 34 anos, o piloto da Mercedes já declarou que fez mudanças em sua vida pensando na natureza.

"Parei de comer carne vermelha há dois anos. Eu fui pescetariano na maior parte do ano e agora cortei peixe. A raça humana, o que estamos fazendo ao mundo... a poluição [em termos de emissões de gases do aquecimento global] proveniente da quantidade de vacas é incrível. Dizem que é mais do que produzimos com nossos voos e carros, o que é meio louco de pensar. A crueldade é horrível e eu não quero necessariamente apoiar isso, quero viver uma vida mais saudável".