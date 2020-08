Votações deste ano podem ser estendidas por mais 1 hora para evitar filas

Durante a segunda reunião virtual do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel), nesta segunda-feira (24), uma série de ideias foi apresentada para garantir a organização das Eleições Municipais de 2020. Uma delas é que, provavelmente, o horário de votação deve ser estendido em mais uma hora, sendo das 7h às 17h, para poder combater filas e aglomerações nas zonas eleitorais, conforme informou o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

Presidente do Coptrel e também do TRE baiano, o desembargador Jatahy Júnior abriu o encontro lamentando as mais de 115 mil mortes de brasileiros pela covid-19 e indicou que, apesar das dificuldades, a Justiça Eleitoral vem tomando providências para que o pleito deste ano ocorra em segurança. Jatahy lembrou, inclusive, que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já definiu o adiamento das eleições, agora previstas para acontecerem a partir da metade de novembro.

Na reunião também foi debatido o protocolo sanitário para o dia da eleição, obedecendo à consultoria prestada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e os hospitais Sírio Libanês e Albert Einstein, elencando cuidados a serem adotados no dia do pleito.

Um dos exemplos citados foi a forma como o eleitor deve apresentar os documentos. Anteriormente, a consultoria havia sugerido que a documentação deveria ser colocada numa bandeja, mas depois concluíram que poderia ocorrer muito contato físico e acabou ficando acertado que a documentação deve ser mostrada ao mesário, esticando o braço à distância de um metro. Não haverá, portanto, contato do mesário com o documento. Este ano o cadastro biométrico foi dispensado.

De acordo com a assessoria de comunicação do TSE, a partir destas definições, será criada uma cartilha sobre o protocolo sanitário, que deverá ser disponibilizada juntamente com cartazes informativos e cards com dicas para o eleitor, mesário e demais trabalhadores. Além disso, sete campanhas publicitárias serão veiculadas até a realização das eleições municipais. Dentre elas destaca-se: Mesário voluntário, Cuidados Sanitários para o dia da Eleição, Voto Consciente, Mulheres na Política e Jovem Eleitor, e-Título.

O ministro Luís Roberto Barroso também participou e citou nominalmente as instituições parceiras que deverão fornecer insumos (como álcool em gel e desinfetante), máscaras, protetores de face (face shields), adesivos e cartazes para as seções eleitorais. Ele informou que o eleitor fará uso do álcool em gel antes e depois de votar na urna eletrônica, como medida preventiva à propagação do coronavírus nos locais de votação.

No chão das salas, haverá marcadores orientando o distanciamento necessário e um álcool específico também deverá ser usado para a desinfecção de mesas.

O ministro acrescentou que serão necessárias 7,5 milhões de máscaras para os quase 1,9 milhão de mesários (três para cada sala, para substituição a cada quatro horas), que deverão integrar as seções eleitorais. Cada mesário receberá também um protetor de face e um frasco de álcool em gel, entre 100 ml e 200 ml. Somente os frascos de álcool em gel para os mesários chegarão a 2,1 milhões de unidades.

De acordo com Barroso, esses produtos deverão começar a chegar à Justiça Eleitoral até o final de setembro, serão repassados aos TREs e, depois, às seções de votação. O TSE deverá finalizar os protocolos sanitários para as eleições deste ano até o final deste mês.