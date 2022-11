Vovô: Espetáculo de Leno Sacramento fará temporada em 8 cidades do Rio de Janeiro

Nascida na pandemia, recriada para o presencial. Esse é o espetáculo Vovô, peça dirigida por Leno Sacramento, ator do Bando de Teatro Olodum, que propõe um diálogo com a comunidade negra sobre a figura do avô nas relações familiares, muitas vezes marcadas por um distanciamento. Depois de uma temporada em teatros de Salvador, o espetáculo chega ao Rio de Janeiro e terá apresentações em 7 cidades do Estado, sendo dois bairros da capital do Rio.

O projeto foi aprovado no Circuito Sesc RJ e vai fazer apresentações no Rio de Janeiro (duas apresentações, uma em Madureira e outra em Ramos), Duque de Caxias, São João do Meriti, São Gonçalo, Niterói, Nova Friburgo e Teresópolis entre os dias 17 e 27 de Novembro. Todas as apresentações são gratuitas.

A trama conta com pequenos solos dos atores soteropolitanos Pedro Zaki e Rafa Martins. Em cena, eles acessam memórias nas quais dialogam com seus avós a respeito de seus comportamentos e de suas escolhas.

``Vovô'' é um espetáculo sobre a relação da figura do avô negro em suas familias. Marcado por um texto impactante que traz à tona fatos como abandono paternal, homofobia, rancor e cuidado, "Vovó" é um convite ao resgate da ancestralidade, à ressignificação do afeto masculino e ao respeito aos mais velhos.

A peça foi idealizada por Rafa durante a pandemia. “Estamos indo para uma nova temporada presencial de um espetáculo que foi pensado e produzido para o formato virtual. Essa foi uma forma de manter meus processos de criação e adaptar novas maneiras de fazer teatro", conta.

Essa será a primeira viagem de Rafa Martins para fora da Bahia. "Eu estou muito ansioso para ver como o público no Rio recebe o espetáculo. RJ é um estado que tem algumas similaridades com a Bahia, quero muito ver como é que a população preta de lá recebe esse espetáculo".

Pedro Zaki, ator e co-criador do espetáculo, explica que esse nascimento durante a pandemia foi o que ele classifica como uma última tentativa de se manter fazendo arte durante um período tão duro.

"Estar saindo do estado pela primeira vez para trabalhar com esse espetáculo que significa um absurdo pra mim traz uma sede imensa, a vontade insaciável de ver novos rostos se identificando com esse projeto que faz os nossos corpos pretos pulsarem de agonia, de felicidade, de saudades e principalmente de amor. Vovô busca justamente a humanização e encontro desse afeto com essa figura tão importante para as nossas famílias", pontua.

Confira calendário de apresentações

Cidade: Rio de Janeiro | Bairro: Ramos

Data: 17 de novembro de 2022 (quinta)

Horário: 19h

Local: Sesc Ramos

Endereço: R. Teixeira Franco, 38 - Ramos, Rio de Janeiro - RJ, 21060-130

Entrada gratuita

Cidade: Rio de Janeiro | Bairro: Madureira

Data: 18 de novembro de 2022 (sexta)

Horário: 19h

Local: Sesc Madureira

Endereço: R. Ewbank da Câmara, 90 - Madureira, Rio de Janeiro - RJ, 21310-150

Entrada gratuita

Cidade: Duque de Caxias

Data: 19 de novembro de 2022 (sábado)

Horário: 15h

Local: Sesc Duque Caxias

Endereço: Rua General Argolo, 47 - Centro, Duque de Caxias - RJ, 25011-490

Entrada gratuita

Cidade: São João de Meriti

Data: 20 de novembro de 2022 (domingo)

Horário: 16h

Local: Sesc São João de Meriti

Endereço: Av. Automóvel Clube, 66 – Centro, São João de Meriti – RJ, 25515-126

Entrada gratuita

Cidade: São Gonçalo

Data: 24 de novembro de 2022 (quinta )

Horário: 19h

Local: Sesc São Gonçalo

Endereço: Av. Pres. Kennedy, 755 – Estrela do Norte, São Gonçalo – RJ, 24440-490

Entrada gratuita

Cidade: Niterói

Data: 25 de novembro de 2022 (sexta)

Horário: 19h

Local: Sesc Niterói

Endereço: R. Padre Anchieta, 56 – São Domingos, Niterói – RJ, 24210-050

Entrada gratuita

Cidade: Nova Friburgo

Data: 26 de novembro de 2022 (sábado)

Horário: 20h

Local: Sesc Nova Friburgo

Endereço: Av. Pres. Costa e Silva, 231 – Centro, Nova Friburgo – RJ, 28630-000

Entrada gratuita