Voz das zebras na Copa, Everaldo diz: 'Não narro jogo do Brasil'

As maiores zebras da Copa do Mundo do Catar tiveram uma coisa em comum. Ou melhor, uma pessoa: Everaldo Marques. O narrador do SporTV comandou a transmissão das quatro maiores surpresas até aqui, incluindo a vitória da Arábia Saudita, de virada, sobre a Argentina, por 2x1.

A mais recente 'vítima' do profissional foi a França. A atual campeã mundial foi derrotada pela Tunísia por 1x0, nesta quarta-feira (30). Outros dois jogos narrados por Everaldo terminaram com resultados inesperados: a vitória por 2x1 do Japão sobre a Alemanha e o triunfo de Marrocos sobre a Bélgica, por 2x0.

A coincidência rendeu a ele algumas piadas nas redes sociais. Mas Everaldo Marques tratou logo de tranquilizar os torcedores brasileiros: não está escalado para narrar qualquer jogo do Brasil nesta Copa do Mundo.

"Não narro nenhum jogo do Brasil na Copa, fiquem tranquilos… Mas se você gosta de Portugal…. Sexta temos um encontro marcado", escreveu Everaldo, que comandará a transmissão de Coreia do Sul x Portugal na próxima sexta-feira (2), às 12h.