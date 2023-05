Voz de Zezé Di Camargo falha em show e artista é criticado

Um show, que aconteceu há alguns dias, viralizou nas redes sociais na noite desta quarta-feira, 17, mostrando a apresentação do cantor Zezé Di Camargo, da dupla com Luciano.

No vídeo é possível ver o artista iniciando uma canção, mas a voz acaba falhando e deixando os fãs que estão na plateia chocados com a performance do sertanejo de 60 anos de idade.

fã ou hater? mulher vai em show de zezé de camargo e grava ele cantando horrivelmente pic.twitter.com/4RaVNtFeSx — Malvina (@anacronices) May 17, 2023

Na legenda, o internauta ironiza a voz do famoso. "Luto por uma das vozes mais incríveis do nosso sertanejo", escreveu. Muitos seguidores alertaram Zezé de que a voz dele poderia parar de vez se ele continuasse cantando e forçando as cordas vocais.

Outros recordaram que, no início da carreira, o pai de Wanessa Camargo não teve um acompanhamento correto de fonoaudiólogo e, por isso, acabou perdendo a voz ao longo do tempo.