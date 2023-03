'Vozes de Mulheres' reúne escritoras do Brasil, Espanha e Cuba em evento virtual

O Instituto Cervantes Salvador promove, nesta quinta-feira (16), um evento que vai reunir escritoras que transitam entre as literaturas de língua espanhola e portuguesa, seja através da tradução, da ligação com os idiomas ou por meio da própria escrita. O evento virtual "Cartografias Hispano-Latino-Americanas – Vozes de Mulheres" chega à terceira edição neste ano.

A programação terá participação das escritoras Clarissa Macedo e Rita Santana (Bahia), Cida Pedrosa (Pernambuco), Adriane Garcia (Minas Gerais), Zurelys López Amaya (Cuba) e Nuria Ruiz de Viñaspre (Espanha). A atividade tem como objetivo estabelecer diálogos entre as autoras, que transitam entre as literaturas de língua espanhola e portuguesa, seja através da tradução, da ligação com os idiomas ou por meio da própria escrita.

O evento virtual terá com transmissão pelo YouTube do Instituto Cervantes. O encontro será mediado pela escritora Clarissa Macedo. Além da conversa, serão lidos textos das autoras nos dois idiomas.