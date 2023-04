Vozes do Afroempreendedorismo chega à sua quarta edição em Salvador

Uma oportunidade de conexões e compartilhamento de histórias, experiências e conquistas entre empreendedores negros e negras, a 4ª edição da do Vozes do Afroempreendedorismo acontece dia 27 de abril, das 17h às 21h, no Fiesta Bahia Hotel (Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 – Itaigara), em Salvador. A iniciativa tem acesso gratuito.

O evento promove debates sobre as dificuldades e oportunidades que os profissionais negros enxergam no presente e para o futuro, e se baseia em quatro pilares: diversidade e inclusão, referência e legado jovem, impacto positivo para a economia, e conexão sem fronteiras com países africanos.



Entre os palestrantes programdos estão Sergio All, fundador e CEO da Conta Black, além de conselheiro da ONG Afrobusiness Brasil; Mário Nelson Carvalho, economista, criador do termo Afroempreendedorismo, um dos precursores do Prouni; e Ivete Sacramento, antropóloga, escritora, política e etnolingüista, destacada defensora de direitos raciais dos negros brasileiros, com ênfases nas mulheres negras e secretária municipal da Reparação. A programação inclui atração musical, painéis com os temas “Elas Impactam” e “Economia Criativa”, a Palestra Magna “O Poder do Empreendedorismo Afrocentrado”, e a entrega do Prêmio Mario Nelson de Carvalho.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da AJE Bahia. As inscrições são gratuitas e voltadas para pessoas físicas e jurídicas, de modo que os empreendedores que possuírem CNPJ devem se inscrever, obrigatoriamente, como pessoas jurídicas.

Serviço

Vozes do Afroempreendedorismo – 4ª Edição

Data: 27 de abril (quinta-feira)

Horário: 17h às 21h

Local: Fiesta Bahia Hotel (Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 – Itaigara)

Investimento: Gratuito

Inscrições: http://bit.ly/VozesAfro2023