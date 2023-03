Waffle baiano: 1ª casa dedicada ao doce tem receita exclusiva

O waffle é belga, mas a gente costuma ver muito esse doce é naquele café da manhã bonito de filme americano. Até que os irmãos Nathália e Thales Andrade inventaram de criar a versão baiana da receita. E a gente pode dizer que deu muito certo transformar o que era doce em salgado, colocar paçoca de carne seca, queijo coalho e banana-da-terra no recheio e enrolar tudo dentro de um cone.

Quem diria que uma viagem despretensiosa iria trazer na bagagem uma ideia de negócio? Foi após retornarem da trip dos sonhos para a Europa que Thales e Nathália trouxeram a vontade de apostar na venda dos waffles. A prima Raísa Andrade também decidiu se jogar na ideia e foi aí que juntos – um médico, uma arquiteta e uma advogada – sacaram o dinheiro do FGTS e abriram a primeira casa especializada em waffle de Salvador, o Sr.Waffle (@srwafflesalvador).

“Um dos destinos era Bélgica, lá o waffle é bastante tradicional e faz parte do roteiro gastronômico conhecer essa iguaria, nós dois apaixonados por doce que somos, éramos atraídos pelo cheiro maravilhoso que saia de cada loja do caminho. Mais adiante, já no último dia, estávamos na Hungria e passamos na frente de uma loja de waffle salgado. Quando experimentamos , nos encantamos de cara: vamos abrir um negócio desses em Salvador”, conta Thales.

Não deu outra. Quando chegaram aqui foi só o tempo de conhecer o mercado, desenvolver a receita e pensar a adaptação e aceitação do produto que não tem muita tradição desse lado de cá. Hoje, a loja da Sr. Waffle que fica localizada no Caminho das Árvores, vende cerca de 300 unidades por mês e já alcança um faturamento de R$ 200 mil por ano.

“Criamos a nossa própria receita do waffle salgado em cone e ele é hoje o principal produto, que possui diversos sabores, inclusive, opções vegetarianas que fogem das triviais. Além disso, também temos o tradicional waffle doce, acompanhado de toppings, como Nutella, ganache e sorvetes”, afirma Nathália.

O preço do salgado varia de R$ 27,90 a R$ 34,90. Já o doce (waffle de Liége) sai por R$ 20,90 a R$ 26,90. “Ouvíamos com frequência as queixas das pessoas sobre não ter algo diferente para comer na cidade, razão pela qual sempre acabavam optando pelos lanches tradicionais, como pizza e hambúrguer. Sabíamos que precisávamos de uma ideia original. Quando nos deparamos com os waffles entendemos que esse poderia ser um produto de sucesso e, principalmente, autêntico”, complementa a sócia.

Nathália, Thales e Raísa Andrade estão se preparando agora para a inauguração de uma loja no Rio Vermelho

Até chegar a receita perfeita, não foram poucos os testes, como destaca Thales Andrade. “A massa tinha de ser perfeita: espessura, crocância, sabor amanteigado. Então, cada grama de farinha importava, a qualidade da manteiga, a temperatura de cozimento. Acho que engordava um quilo em cada prova (risos). Sempre pensamos grande, em expandir, virar franquia e ser uma grande marca, portanto, nossos produtos tinham que ser padronizados e replicáveis”.

Ainda que tenha um waffle bem baiano no cardápio, todos os sabores salgados do Sr. Waffle são inspirados em locais do mundo com o nome de um país e ingredientes relacionados à sua culinária. Ao todo, são 9 sabores de cones salgados e 18 toppings doces, que podem ser montados conforme o desejo do cliente.

“Dos cones salgados, um dos sabores mais pedidos é o japonês, mas o mexicano e o baiano também estão na disputa. Já waffles de Liége, que são os doces, o sabor mais popular é o de morangos frescos com sorvete de chocolate e o segundo é o de doce de leite com sorvete de coco verde”, pontua Thales.

Novo endereço

Há uma grande diferença entre os waffles, o que pouca gente sabe. A sócia Raísa Andrade explica que, basicamente, ele pode ser feito tipo panqueca, como o Waffle americano, como um pãozinho fermentado - o Waffle de Bruxelas - ou tipo um brioche, o Waffle de Liége.

“No mercado existem muitas receitas, que, na verdade, são adaptações regionais, mas que não representam o verdadeiro waffle. Ele precisa ser uma explosão de sabores, a combinação perfeita de ingredientes, que traz saciedade sem pesar”.

Após lançar um novo sabor essa semana e acrescentar o cone fit (sem glúten) e a opção de saladas no cardápio, a Sr. Waffle se prepara para inaugurar uma unidade da loja, no Rio Vermelho. “Buscamos melhorar todos os dias. Hoje, existe um desejo grande de ir para um lugar que a gente possa receber nosso cliente com mais conforto. Então, pretendemos ir para um espaço maior, no Rio Vermelho, ainda no primeiro semestre desse ano”, ressalta a sócia.





O SEGREDO DO WAFFLE

. Mercado Conheça bem o seu produto e se certifique que existe demanda local.

. Planejamento Monte um plano de negócios que seja capaz de regionalizar esse mesmo produto.

. Trabalhe muito, pesquise bastante Se qualifique para gerir o negócio. Essas são atitudes fundamentais para que sua ideia possa sair da esfera do sonho e se tornar de verdade.





QUEM SÃO

Nathália, Thales e Raísa Andrade são sócios e criadores da marca Sr. Waffle.