Wagner defende que Jerônimo vá a debates: "A alma dele é doida para ir"

O senador Jaques Wagner (PT) defendeu nesta sexta-feira (21) que o candidato a governador Jerônimo Rodrigues (PT) vá para debates neste segundo turno. Em entrevista durante evento em Lauro de Freitas, o senador disse ainda que "a alma dele (Jerônimo) é doida para ir" aos embates com o adversário, ACM Neto (União Brasil).

"Eu pessoalmente acho que ele deve ir", afirmou. "Na minha opinião, ele deveria ir pelo menos em um debate", continuou o senador, ao ressaltar que Jerônimo deseja ir aos debates. "(A decisão) É dele no sentido final, porque aí é a alma dele. A alma dele é doida para ir, mas óbvio que tem uma coordenação que diz que 'se você for não pode ir aqui, ali e acolá'. Eu iria para o último", defendeu.

Wagner pontuou que o debate exige uma preparação de ao menos dois dias. "Você para ir pra um debate, você sai de cena, da rua, dois dias pelo menos, o dia do debate e um dia antes. Um dia pra se preparar, porque querendo ou não você vai reler o seu plano de governo, e no dia do debate não dá para ir para a rua, caminhar, falar, gastar a voz para chegar lá suando. Quando eu ia, ficava o dia parado. Cada debate custa ao candidato dois dias fora do embate político. E vocês sabem que, para nós, o embate é isso aqui, é a nossa vida. Então, no fundo, a avalição é essa", frisou.