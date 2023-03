Wagner Leonardo é o novo reforço do Vitória para a Série B

O Vitória acertou a contratação de um segundo zagueiro para reforçar o elenco para a Série B do Brasileiro. Depois de apresentar Yan Souto, o clube fechou também com Wagner Leonardo, que deve iniciar os exames médicos na Toca do Leão na sexta-feira (31). A informação foi confirmada pelo presidente rubro-negro, Fábio Mota, em entrevista à Rádio Salvador FM.

Wagner Leonardo tem 23 anos e estava desde o início do ano no Portimonense, de Portugal, mas fez apenas um jogo em solo europeu. Ele foi titular no dia 29 de janeiro, na derrota por 4x2 para o Boa Vista, na Liga Portuguesa.

No ano passado, Wagner Leonardo estava no Cruzeiro, mas também foi pouco aproveitado. Fez apenas seis jogos, dois como titular, e marcou um gol. Revelado pelo Santos, o zagueiro tem outros dois clubes no currículo, Náutico e Fortaleza.

Com a chegada de Wagner Leonardo, o Vitória passará a ter cinco zagueiros à disposição do técnico Léo Condé no elenco. O novo contratado brigará por posição com João Victor, Camutanga, Marco Antônio e Yan Souto. Este último chegou à Toca esta semana.

Na semana passada, o Vitória deixou de contar com o zagueiro John para o restante da temporada. O prata da casa lesionou o joelho esquerdo durante a derrota por 2x1 para o Campinense, pela Copa do Nordeste, e precisará passar por cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior.

O zagueiro Dankler também está fora dos planos do clube, por opção, e já não treina na Toca do Leão desde a última sexta-feira (24).