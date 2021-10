Wagner Moura aproveita temporada em Salvador para ir a restaurante no Rio Vermelho

O ator Wagner Moura desembarcou em Salvador, neste sábado (23), para assistir a pré-estreia do filme Marighella, que será realizada na próxima segunda-feira (25), apenas para convidados, no Teatro Castro Alves, no Campo Grande. Vindo de uma maratona de entrevistas em São Paulo, Wagner chegou à cidade no início da tarde e foi rever a chef Leila Carreiro, do restaurante Dona Mariquita.

“A nossa amizade é desde quando os meninos saltitavam, correndo pelo restaurante (...). Hoje ele desceu em Salvador e veio direto aqui pra casa”, disse Leila, em postagem no Instagram.

Marcado por uma série de adiamentos, o filme irá estrear nos cinemas no próximo dia 4 de novembro. O longa é a primeira produção de Wagner como diretor e destaca a história de Carlos Marighella, guerrilheiro comunista que lutou contra a ditadura militar.

Sobre o Dona Mariquita

O Dona Mariquita funciona na Rua do Meio, no Rio Vermelho e mantém uma cozinha de resgate de receitas tradicionais da cultura baiana.

