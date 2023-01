Wagner Moura dubla personagem em O Gato de Botas 2, veja vídeo

O ator Wagner Moura, 46, integram o elenco original da animação O Gato de Botas 2: O ùltimo Pedido, em cartaz nos cinemas. O baiano faz a voz do personagem Lobo, que, diferente do vilão da história de Chapeuzinho Vermelho e Os Três Porquinhos, não é a representação do Lobo Mau. Desta vez, o representa a morte.

No segundo filme do Gato de Botas, que é dublado pelo ator espanhol Antonio Banderas, o ceifador Lobo dá a notícia ao bichano que ele perdeu oito das suas nove vidas. Assim, o Gato precisa ir atrás da fonte dos desejos. Mas Cachinho Dourados, os Três Ursos e Jack Horner também estão à procura do tesouro.

Além de Wagner Moura e Antonio Bandeiras, o filme conta com com um elenco repleto de grandes nomes de Hollywood, como Salma Hayek (Kitty Pata-Mansa), Florence Pugh (Cachinhos Dourados) e Olivia Colman (Mamãe Urso).

Veja o vídeo em que Wagner Moura mostra o processo de dublagem: