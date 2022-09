Wagner Moura entra para elenco da série Sr. e Sra. Smith

O ator baiano Wagner Moura se juntou ao elenco da série próximo Sr. e Sra. Smith, que está sendo adaptada pela Amazon as partir da trama original do filme estrelado po Brad Pitt e Angelina Jolie. As informações são da revista Variety divulgadas nesta quinta-feira (22).

Por enquanto, o que foi divulgado é qu eo persoangem de Moura será reconrrente na trama protagonizada por Donald Glover e Maya Erskine. O elenco também conta com Michaela Coel, John Turturro e Paul Dano.

Na trama, dois espiões rivais se casam e descobrem que foram contratados para assassinar um ao outro. Além de atuar, Glover está escrevendo o roteiro. Ainda não há previsão para Sr. e Sra. Smith chegar ao catálogo do Amazon Prime Video.