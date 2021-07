Wagner Moura está entre os brasileiros convidados a votar no Oscar

O ator e diretor baiano Wagner Moura foi convidado a fazer parte da lista de jurados do Oscar 2022. A seleção de novas personalidades votantes divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas tem 395 nomes, como Robert Pattinson e Andra Day. Entre os brasileiros que também foram chamados, estão Paula Barreto, Fabiano Gullane, João Atala, Andrea Barata Ribeiro e Karen Akerman.

"Esse convite feito a realizadores brasileiros veio só coroar e consolidar cada vez mais esse caminho de construção e ampliação da potência da indústria audiovisual brasileira", destacou o produtor Fabiano Gullane em entrevista ao jornal O Globo. Sua aceitação ao convite, explicou, se deu "em nome do audiovisual brasileiro, dessa indústria que se consolida a cada ano".

A atenção à diversidade da equipe de jurados foi destacada pela revista 'Variety': dos 395 nomes, 46% são mulheres, 39% de etnias ou raças sub-representadas e 53% não-americanos, com origem de 49 países. “A decisão para seleção de membros é baseada nas qualidades profissionais, com representatividade, inclusão e equidade seguindo como uma prioridade”, explicou a Academia, em comunicado.

Diretor estreante com o filme 'Marighella', Wagner Moura foi incluído na lista por seu trabalho como ator, tendo os trabalhos nos filmes 'Wasp network: Rede de ilusões' e 'Sergio' lembrados pela Academia. Fabiano Gullane, Paula Barreto e Andrea Barata Ribeiro entraram como produtores, enquanto Karen Akerman e João Atala como documentaristas. Entre os brasileiros, foram convidados, ainda, a maquiadora Anna Van Steen e a roteirista Carolina Markowicz.

Essa não é a primeira vez que brasileiros são convidados a participar do time de jurados do Oscar. A Academia de Hollywood contou, no passado, com nomes como os cineastas Kleber Mendonça Filho, Karim Ainouz e Cacá Diegues, além do ator Rodrigo Santoro, a documentarista Heloísa Passos, o produtor Rodrigo Teixeira e a produtora Vania Catani.